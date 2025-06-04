以軍炮擊敘利亞南部　稱對方向以色列發射2枚炮彈

以色列軍方表示，他們6月3日襲擊破壞位於敘利亞南部、屬於當地政府的武器，以色列防長卡茨（Israel Katz）表示，敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaal）應為較早時間從其境內向以色列發射兩枚炮彈的事件負責。敘利亞外交部否認發射炮彈。



路透社引述敘利亞國家通訊社和安全部門消息人士報道稱，以色列發動一系列襲擊，是近一個月以來首次大規模襲擊，目標是大馬士革（Damascus）鄉村、庫奈特拉（Quneitra）和德拉（Daraa）的幾個地點。

圖為2024年8月16日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

以軍先前表示，有兩枚炮彈從敘利亞飛向以色列，落在空曠地區。以色列防長卡茨說：「我們認為敘利亞總統對針對以色列國的任何威脅和砲火負有直接責任，我們將很快做出全面回應。」

以色列媒體稱，周二的襲擊是自去年12月巴沙爾政權（Bashar al-Assad）倒台以來，敘利亞首次向以色列領土發動攻擊。

2025年3月10日，敘利亞大馬士革，敘利亞臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在總統府接受路透社採訪。（Reuters）

自1967年阿以戰爭以來，以色列一直佔領敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights），並在前總統巴沙爾倒台後佔領更多領土，理由是人們對沙拉的「極端主義歷史」仍心存疑慮。

敘利亞過渡總統沙拉曾化名朱拉尼（Abu Mohammed al-Jolani），在伊拉克加入過基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）。