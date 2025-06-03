哈佛年鑑收錄他戴巴勒斯坦頭巾照片　淡化哈馬斯襲以色列事件惹議

美國哈佛大學2025年年鑑忽視2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日大規模突襲以色列南部並擄走約200名人質的事件，僅提及2023年10月「加沙爆發戰爭」，並附上一張哈佛創辦人John Harvard雕像身披巴勒斯坦頭巾的照片，引發爭議。



畢業生Alex Bernat表示，這一做法「非常令人反感」，並指責年鑑編輯「以一種非常不負責任的方式完全曲解10月7日事件的起因」。他指出，年鑑無視襲擊事件導致1200人死亡、數千人受傷以及251人被綁架的事實，是對歷史的「漂白」。

哈佛大學因處理反猶主義問題不力而備受抨擊。美國總統特朗普（Donald Trump ）撤回對哈佛的30億美元資金，並指示聯邦機構審查與哈佛的合同。同時，國務院也已暫停向哈佛學生發放新的簽證。

監管團體The Lawfare Project的Brooke Goldstein稱哈佛此舉為「歷史修正主義」，並指責其「漂白恐怖主義」。哈佛猶太學生會則將這一遺漏比作「大屠殺式的否認」。

哈佛神學院畢業生Shabbos Kestenbaum表示，部份哈佛學生「無法理解」哈馬斯發動加沙戰爭的事實，這一現象令人深感不安。