特朗普貿易戰重創鞋履業　行業協會：關稅吞噬利潤面臨生存危機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰，對美國內的很多行業都帶來毀滅性的影響，其中鞋履業95%都是依賴進口產品，而中國則就佔入口鞋履產品的60%。有行業協會代表指，現時很多鞋履公司正面臨生存危機（existiential threat），因為行業內很多小企業的利潤本來就微薄，遠低於對中國現時的關稅，根本無法做到特朗普總統之前要求企業「硬食」關稅。（eat the tariffs）



代表知名美國品牌如Nike和Crocs等鞋類企業向政府爭取行業利益，美國鞋類批發商和零售商協會（Footwear Distributors and Retailers of America）行政總裁Matt Priest接受訪問時表示，他們過往半年一直與特朗普政府進行溝通，期望能夠獲得關稅的豁免，惟暫時仍未獲得正面的回覆。

Matt Priest指，行業協會本周在紐約開會，大部份行家對預計2026年的生產成本和銷售價格都一籌莫展，因為關稅稅率充滿不確定性，導致企業無法預測未來成本。

2025年6月4日，代表知名美國品牌如Nike和Crocs等鞋類企業向政府爭取行業利益，美國鞋類批發商和零售商協會（Footwear Distributors and Retailers of America）行政總裁Matt Priest表示，行業內不少企業現時正面臨「生存危機」（existential threat）。（美國鞋類批發商和零售商協會官網）

Matt Priest又表示，現時的「不確定性」比之前的高額關稅更糟糕。數週前，對中國的關稅是145%或154%的時候，那時候基本上是貿易禁運，那當然是很壞的情況。

惟現時的情況是，企業無法預計未來對中國的關稅是10%、15%還是30%，這令企業無法預計未來的成本具體是多少。

Matt Priest坦承，儘管現時美國的鞋類產品仍未完全反映關稅上升的影響，價格基本上沒有改變，貿易戰的陰霾已經嚇怕了消費者，很多人已經減少消費。

Matt Priest預計，當關稅影響完全浮現，美國的鞋類企業需要加價15-20%去應對成本上漲，這將嚴重打擊9月開學季前的銷情。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與馬斯克（Elon Musk，不在圖中）舉行記者會。（Reuters）

Matt Priest指鞋類行業很多公司正面臨生存危機，尤其是那些中小企。他舉了一個例子，一間公司之前月銷售是100萬美元，他們過往需繳交6萬美元的關稅，惟現時這個數字已漲到36萬美元，這根本是天文數字。

Matt Priest強調，部份小企業的利潤率只有3-5%的低單位數，根本沒法如特朗普所言，「硬食」關稅。