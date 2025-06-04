與北京貿易談判不順　美媒：特朗普「念念不忘」跟習近平通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月宣布對全球加徵「對等關稅」以來，通過暫緩關稅以便和各國展開貿易談判，特朗普又指將與中國國家主席習近平通話。據美媒報道，特朗普似乎「癡迷於」（obsessed with）和習近平通電話的想法，以解決中美貿易分歧。惟報道也指，通話目前尚未安排。



美媒Politico引述一名熟悉貿易談判的人士表示：「總統似乎癡迷於與習近平通話。」特朗普相信自己可以與習近平親自解決中美根深蒂固的分歧。

一位知情人士透露，由於中國對關鍵礦產的管制，美國政府正承受着「很大的壓力」。

2021年11月22日，稀土是對綠色經濟至關重要的一類金屬，而中國擁有豐富的稀土礦藏。資料來源：美國地質調查局礦產商品摘要，稀土。（Getty）

這位人士補充說：「我不認為習近平對向美國出口更多稀土或磁鐵有太大興趣，他已經表明了立場，」不過他們預測，習近平「很有可能」會接電話，至少聽特朗普把話說完， 「總統有一些籌碼，問題是他何時準備好對中國政府施加最大壓力。」

白宮6月2日表示，兩人可能於本週通話。路透社則稱早在4月22日，特朗普就對《時代雜誌》暗示自己已經接到習近平打來的電話。

2019年6月29日，特朗普與習近平在G20峰會會面之後，重新開啟一度遇挫的中美談判。（Reuters）。

曾任奧巴馬（Barack Obama）政府負責東亞和太平洋事務的助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）表示：「北京對軟弱的嗅覺非常敏銳，儘管特朗普煞有介事，但他卻表現出渴望，甚至不顧一切，與習近平達成直接協議的意願，這只會堅定北京的決心。」