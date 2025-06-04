路透社：特朗普擬動用緊急權力　鬆綁關鍵礦產相關法律要求

路透社6月3日報道，根據取得的一份文件內容顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將使用緊急權力，解除關於美國關鍵礦產和武器生產在內的法律要求，包括一些國會資金批准。



特朗普的行動將適用於《國防生產法》（Defense Production Act），該法案賦予總統在國家安全緊急情況下控制國內工業和資源的廣泛緊急權力。

2011年7月16日，中國內蒙古，礦工們在含有稀土礦物的白雲鄂博礦場工作。（Reuters）

他在3月就援引這條朝鮮戰爭時代的法律，以協助提升用於製造消費品、電腦晶片、機器人和先進武器的關鍵礦產的國內生產。

最近的法律對總統權力設定一些限制，例如要求白宮必須就超過5000萬美元（約3.9億港元）的計劃尋求國會批准，並強制將項目交付日期控制在一年時間內。

此舉將是白宮重塑關鍵礦產產業的最新嘗試。目前該產業由美國最大的經濟競爭對手中國主導。中國最近利用限制關鍵礦產出口，以利用其影響力應對特朗普的貿易戰，使全球供應鏈都受到衝擊。

2011年7月16日，圖為位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

美國政府網站顯示，該文件預計將於當地時間周三（6月4日）在《聯邦公報》（Federal Register）上公布。

喬治華盛頓大學教授John Paul Helveston表示，美國對關鍵礦產的投資代表對這一問題的長期解決方案，但短期內容易受到中國貿易政策的影響：「若美國希望在未來5到10年內獲得這些礦產，就必須與中國保持貿易關係。」