福特5月因缺稀土停產　多國官員車廠急與中方開會促加快出口審批

由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰近日再度升溫，特朗普指控中方違反在瑞士達成的協議。有美媒其後指，中方違反承諾，並沒有加快審批稀土出口許可是爭議焦點。有美媒報道，福特（Ford）汽車有美國車廠，5月因缺乏稀土磁鐵而停工一週。報道指來自歐洲、日本和印度的外交官、汽車生產商及企業高層，都在積極尋求與中方官員對話，以加快出口審批。



路透社6月3日報道，全球汽車製造商紛紛加入美國同行的行列，抱怨中國對稀土合金、混合物和磁鐵出口的限制。他們皆表示，假如不能迅速解決此問題，可能導致生產延誤和停產。汽車行業普遍對中國嚴控關鍵礦產出口的憂慮日益加深。

據報道，繼上周一見印度電動車製造商提出類似的投訴後，德國汽車製造商也紛紛發出警告，稱中國的出口限制可能導致其汽車生產停產，並嚴重打擊當地經濟。

2025年4月16日，美國紐約市，紐約國際車展記者會上（New York International Auto Show Press Preview），圖為福特汽車（Ford）標誌。（Reuters）

據《華爾街日報》同日報道，福特汽車的發言人表示，由於缺乏稀土磁鐵，福特汽車5月位於芝加哥的工廠曾暫停福特探險車型（Ford Explorer）的生產一周。

報道指，在汽車行業，稀土元素讓電動汽車的引擎能夠高速運轉。它們也用於生產擋風玻璃雨刷和車頭燈等看似不起眼，但十分重要的零部件。

2024年10月23日，德國柏林，汽車經銷商展示平治（Mercedes-Benz）汽車和Smart電動車。（Getty）

據報道，自中國4月決定暫停多種關鍵礦產和磁鐵的出口，此舉顛覆了全球汽車製造商、航空航太製造商、半導體公司和武器生產商的核心供應鏈。

《華爾街日報》早前就有報道指，儘管中美雙方5月在日內瓦達成了「關稅休戰」協議，中方審批稀土出口許可依然緩慢。

路透社的報道指，現時的情況已引發大企業高層和多國政府（從美國到日本）的焦慮，官員們擔心新車和其他產品的生產可能在夏季末前陷入停頓，因此他們正積極尋求與中方官員對話的機會。

報道提到，一個來自日本的商務代表團將於6月初訪問北京，與中國商務部就相關限制措施進行磋商。最近數周，擁有汽車業巨頭的歐洲國家的外交官也尋求與中國官員舉行「緊急」會談。

報道又指，印度巴賈吉汽車公司（Bajaj Auto）警告稱，若繼續無法從中國取得稀土，可能「嚴重影響」電動車的生產。印度正在組織汽車業高層在未來兩到三週內前往中國進行會談。