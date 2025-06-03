路透社：美國向越南提「強硬要求」　擬施壓減少依賴中國工業產品

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布對越南徵收46%「對等關稅」，之後又暫緩90日，以便舉行貿易談判。路透社引述兩名消息人士指，美國在與越南的關稅談判中提出「一連串強硬要求」（A long list of tough requests），包括可能迫使越南減少依賴中國進口工業產品的要求。



其中一位了解談判的人士表示，華盛頓希望越南的工廠減少使用來自中國的材料和零件，並要求越南更謹慎地控制其生產和供應鏈，但未詳細說明是否包括量化目標。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中越南面臨46%的關稅。（X@RapidResponse47）

據四位熟悉此事的人士透露，該清單屬於美國談判人員準備的框架文本「附件」（Annex）的一部分。

其中一位可直接接觸該文件的人士表示，這份清單是在5月底與華府完成第二輪談判後送交河內，目的是令越南免於46%的對等關稅。

中越關係：圖為2017年5月12日，一輛掛有越南國旗的外交車輛經過中國北京人民大會堂。（Getty）

路透社周一（6月2日）引述一封寄給與美國談判中的合作夥伴的信件，稱特朗普政府希望各國在週三之前提供貿易談判的最佳方案。

一位知情人士表示，若越南減少對華產品依賴，可能會使其經濟面臨嚴重挑戰。越南生產蘋果（Apple）設備和Nike運動鞋等消費品，與中國的供應鏈緊密相連。

這也可能使中越之間的政策變得複雜，因為中國是越南的主要投資國。