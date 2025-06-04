不止福特缺稀土 中國管制出口 歐洲汽車業協會警告：生產線關閉
撰文：莊勁菲 成依華
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在美國「對等關稅」計劃後，中國4月加強對多種關鍵礦產和磁鐵的出口管制。美國車廠福特近日表示由於缺乏稀土，位於芝加哥的工廠要暫停生產部份車型一周後，路透社報道全球汽車製造商也叫苦，稱中國對這些稀土的出口限制可能導致汽車業生產延誤和停產。歐洲汽車供應商協會（CLEPA）警告指，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線關閉，並警告未來可能會進一步停產。
據協會指，自4月初以來，汽車供應商提交數以百份出口許可證申請，但僅25%獲批，協會稱中國各省程序似乎有所不同，在某些情況，會要求他們提供有關知識產權敏感資訊，若流程不能盡快簡化，隨著車廠庫存耗盡，未來三到四周可能會有更多工廠受到影響。
路透社報道，繼上週一家印度電動車製造商提出類似投訴後，德國汽車製造商也紛紛發出警告，稱中國稀土出口限制可能導致其汽車生產停擺，並拖累當地經濟。
磁鐵對於汽車、無人機、機器人和導彈等各種產品的組裝至關重要。在中國，許多港口已暫停運輸磁鐵，等待其許可證申請通過中國監管系統批准。
德國汽車業遊說團體負責人Hildegard Mueller周二告訴路透社：「如果情況不迅速改變，就不能排除生產延誤甚至停產的可能性。」
印度巴賈吉汽車（Bajaj Auto）警告稱，若進一步推遲從中國獲得稀土磁鐵供應，可能「嚴重影響」電動車的生產。該公司將在未來兩到三週內組織汽車業高層出差。
今年5月，代表通用汽車（General Motors）、豐田、福士（Volkswagen，又稱大眾）和現代汽車的汽車創新聯盟（The Alliance for Automotive Innovation）致信特朗普政府，表達類似擔憂。
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