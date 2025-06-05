美國會預算辦公室預警減稅法案：增2.4萬億赤字＋逾千萬人失醫保

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期主推的「大而美」減稅法案就快在參議院進行表決，國會預算辦公室（CBO）周三（6月4日）就發布報告，預警法案將在未來十年內減稅3.7萬億美元，還將導致聯邦政府赤字增加2.4萬億（約18萬億港元）美元。



國會預算辦公室指出，倘若法案一旦實施將減少醫療保險人數，總計將近會有1090萬人在2034年失去醫療保險，其中包括780萬美國人與140萬名在美國境內沒有合法身份的人員，而聯邦開支將減少近1.3萬億美元。

國會預算辦公室還致信對法案持反對意見的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等人，稱減稅法案會令通脹每年上升0.4個百分點，這會降低美國家庭和企業手中美元的購買力。

在上月底離開特朗普內閣的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）日前痛批這項減稅法案，強調法案增加財赤，是「令人作嘔的怪物（disgusting abomination）」。馬斯克早前主導政府效率部（DOGE）削減政府開支以提高效率，但法案卻與他此前削減開支的工作背道而馳。

2025年5月30日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮與特朗普（不在圖中）出席記者會時手扶額頭。（Reuters）

這項法案主張大規模減稅、提高國防開支、邊境安全等問題。特朗普上月為推動法案召集黨友開會，部份人就提議通過進一步削減醫療補助，以彌補推行減稅法案中的成本。