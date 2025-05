《大而美法案》如何決定特朗普經濟路線成敗？

近日,美國眾議院以215票贊成、214票反對的微弱優勢通過了特朗普政府新減稅法案《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act,簡稱OBBBA)。共和黨籍議長約翰遜(Mike Johnson)在最後時刻對法案作出調整,平衡黨內各派系利益,方才確保這項法案在眾議院獲得艱難通過。

法案包括4.5萬億美元的減稅措施(如小費和加班費免稅、2017年減稅永久化)、1750億美元用於移民執法和邊境牆建設,以及削減社會支出等。不過,這只是立法程序中的一環。眾議院之後,新減稅法案還需要通過參議院審議表決,並由特朗普簽署之後才能最終生效。

新減稅法案是對特朗普第一任期經濟政策遺產的繼承。2017年,特朗普簽署通過《減稅與就業法案》(Tax Cuts and Jobs Act,TCJA),成為美國30年來最大規模的稅制改革。法案將公司稅從35%大幅降至21%,對個人所得稅實行分級下調,同時提高了標準抵扣額,取消了多項地方稅抵扣。

TCJA法案被視為特朗普首任任期內最重要的立法成就,通過減稅刺激企業投資與個人消費,帶動經濟整體增長,在當時也確實起到了提振經濟的效果。2018至2019年,美國經濟增長率達到2.5%-3%。然而,TCJA的部分條款,如個人所得稅減免將在2025年後到期,促使特朗普政府推動新一輪稅改以鞏固TCJA這一經濟政策遺產。

5月20日,特朗普到國會山遊說共和黨人支持《大而美法案》,期後同眾議院議長約翰遜一同見記者。(Reuters)

新減稅法案在內容上繼承了TCJA的大框架:延長2017年的減稅措施,同時針對中低收入和小微企業做出調整優化。例如,將州和地方稅抵扣上限從1萬美元提高到4萬美元,以減輕中高稅州中產家庭稅負;為餐廳服務員、汽車貸款購車者、退休老人等群體增加臨時稅收抵免;並延續對自僱和小企業主的優惠,如原有的20%合夥企業所得扣除等以支持創業者。

需要指出的是,對特朗普而言,新減稅法案意義重大,甚至可以說「必須通過」。特朗普的親密盟友、前眾議院議長金里奇(Newt Gingrich)就曾公開表示:「新減稅法案必須儘快完成,這不僅因為美國人民應得這份錢和生活上的改變,也因為它需要儘快實施,才能產生最大的影響。如果我們在2026年能經歷一場『特朗普經濟繁榮』,我們就能保住眾議院。」

特朗普和共和黨為何如此重視新減稅法案?這是因為,一方面,它作為特朗普「讓美國再次偉大」戰略拼圖中的核心一塊,承載了特朗普的競選承諾與政策遺產;另一方面,新減稅法案與關稅政策是互相搭配的「孿生政策」,沒有新減稅法案,特朗普的關稅政策可能難以繼續下去,進而意味着特朗普新任期的經濟路線走向失敗。

4月2日,特朗普宣布「解放日」關稅。(Reuters)

首先,新減稅法案是對特朗普經濟政策遺產的鞏固。

早在第一任期,特朗普政府就認為,滯後、有缺陷的稅法會危及美國的經濟發展、美國的競爭力,進而危及美國的全球領導地位。2017年白宮網站上發布「通過稅收改革,我們可以讓美國再次迎來早晨」(With Tax Reform We Can Make It Morning in America Again)稱:「自1986年改革以來,美國的稅法和法律的長度幾乎增加了2倍,有2650頁,還有7萬頁的表格、說明、法院判決和其他指導。同時,美國現在是發達國家中賦稅最高的國家之一。」這體現了美國已苦稅收問題久矣。

在2024年美國總統競選期間,特朗普繼續提出多項減稅承諾,包括對小費、加班費和社會保障稅的免稅政策,以及對汽車貸款利息的稅收減免。這些承諾成為特朗普新任期經濟議程的核心,目標是吸引中低收入群體和企業支持,也是對民主黨詬病特朗普稅改政策偏向富人和企業的反擊。

此外更重要的一點是,新減稅法案將幫助特朗普在貿易保護主義和所導致的經濟陣痛的矛盾中實現平衡。

美國關稅戰:洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口,關稅戰展開後,貨量出現斷崖式下跌,其後中美透過日內瓦會談互減關稅後才得以恢復。(Reuters)

特朗普對等關稅政策預計將提升美國進口商品的成本,直接推高消費品價格(如電子產品、服裝),並間接增加國內製造商的投入成本(如鋼材、半導體)。根據彼得森國際經濟研究所的模型,10%-20%的普遍關稅可能使美國短期通脹率上升0.5%-1.5%,對中國商品的高關稅可能進一步加劇通脹。

從現實訊息面來看,特朗普關稅政策對國內價格水平的影響正在逐漸顯現。例如,近日美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)在發布財報時向市場發出明確信號:關稅引發的價格上漲潮即將來襲。因此,儘管特朗普的關稅政策秉持保護本土產業、創造更多就業崗位的「美好願景」,但短期內也預計會帶來難以忍受的「經濟陣痛」,消費者和企業都將成為受害者。

這時候,減稅法案就可能成為「救命良藥」。減稅政策與關稅政策正好配套,對境外進來的商品加關稅,境內再對消費和企業減稅,對沖之後,就形成了國內價格水平的平衡,抵消了關稅對消費者和企業造成的負擔。具體來說,新減稅法案中針對中低收入群體的減稅措施預計將增加家庭可支配收入,還有針對購車人群的貸款利息減免預計都將幫助消費者應對關稅導致的價格上漲、維持消費需求。

新減稅法案中的企業稅收減免則幫助企業吸收關稅導致的進口原材料成本上升,減少企業因為成本上漲導致的裁員甚至倒閉現象。可以說,新減稅法案是特朗普在「經濟民族主義」框架內平衡保護主義與短期經濟陣痛的必要工具。

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月17日在其社交平台撰文指,零售商沃爾瑪(Walmart)不應該將加價歸咎於他開徵的關稅。特朗普指責沃爾瑪去年盈利甚豐,應該承擔關稅成本,而不是加價。(X@TruthTrumpPosts)

因此新減稅法案最終生效對特朗普政府來說意義重大。也正是因為這個原因,可以預見新減稅法案接下來將在參議院面臨來自民主黨的巨大阻力。以當前參議院的黨派構成來看,民主黨及其聯盟派系在多個關鍵議題上保持高度團結,他們可不考慮老百姓的利益,只要卡住減稅,哪怕至少使其效果減小,就能讓特朗普的關稅措施變成單邊拉升通脹的政策,這對特朗普是致命的,只能使其放棄經濟方案,也就是放棄關稅戰。此外,這項減稅法案面臨的不確定性還很大,即使在共和黨內部,一些財政保守派也對大規模減稅持保留態度。眾議院僅以1票優勢過關,已足以表明在共和黨內部對減稅方案也存在不同聲音。

現在新減稅法案的主要爭議點集中於赤字壓力和長期財政可持續性問題。目前美國聯邦政府債務已超過36.2萬億美元,並在持續上升。近期穆迪將美國主權信用評級下調一檔,預警未來十年債務/GDP可能從約100%飆升至134%,更引發了市場對美國長期財政穩定性的憂慮。

在此背景下,再次推出大規模減稅,無疑會進一步擴大財政赤字。國會預算辦公室估計,此次減稅法案在未來十年將使聯邦赤字額外增加逾2.3萬億美元。在「赤字敘事」的陰影籠罩下,新減稅法案在眾議院通過後,美國政府債券和標普500價格均出現下跌。部分評論人士甚至警告稱,特朗普此舉可能重演英國卓慧思(Liz Truss)政府「減稅引發市場恐慌」的悲劇。總之,共和黨內外對赤字增加的擔憂、兩黨博弈以及美國債務已處高位的現實都為減稅法案蒙上陰影。

2024年8月13日,英國前首相卓慧思(Liz Truss)在出席一個活動講話時,頭頂徐徐降下一個大型的橫額,上面字句的意思是:「我摧毀了國家的經濟」。(X@ByDonkeys)

新減稅法案的命運將成為特朗普第二任期經濟戰略的關鍵轉折點。如果能通過,將在一定程度上穩住市場預期,為其強勢推進關稅政策創造條件;反之,如果受阻,不僅其經濟民族主義難以為繼,甚至可能迫使其全面重審經濟議程。因此,這項法案的政治含義與經濟含義一樣深遠,其走向值得各方高度關注。目前來看,由於「赤字敘事」,新減稅法案面臨黨內外的不確定性仍然很大。

最終分析結論:

本文原載於2025年5月26日的安邦智庫每日經濟欄目