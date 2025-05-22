美國眾議院以微弱優勢通過特朗普「大而美」減稅法案
撰文：聯合早報
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美國眾議院以微弱優勢通過特朗普政府的龐大減稅法案，並送交參議院。
路透社報道，美國眾議院星期四（5月22日）以215票贊成、214票反對的結果，通過特朗普政府的全面稅收和支出法案。
這項「大而美」的法案將兌現特朗普的許多競選承諾，例如在小費和汽車貸款領域推出新的稅收減免，並增加軍事和邊境執法方面的支出。
法案將延長特朗普第一屆總統任期內，於2017年通過的企業和個人減稅政策，取消民主黨前總統拜登通過的多項綠色能源激勵措施，並收緊窮人享受醫療和食品計劃的資格限制。
特朗普在社媒慶賀法案在眾議院通過：「這可以說是我國歷史上（將會）簽署的一項最重要立法！」
此外，據無黨派機構國會預算辦公室稱，這項法案預計使聯邦政府在未來10年36.2萬億美元債務的基礎上，再增加約3.8萬億美元。
眾議院議員連續激辯兩晚，全體民主黨議員和兩名共和黨議員投了反對票；一名共和黨議員既不支持，也不反對；還有一名共和黨議員因睡着而錯過投票。
由於兩黨票數差距極小，共和黨籍議長約翰遜在最後一刻作出幾項修改，從而滿足共和黨各派系的利益，以免本黨再流失更多票數。他隨後宣布：「眾議院通過了影響一代人、真正塑造國家的法案。」
法案現在提交給同樣由共和黨控制的參議院審議，接下來數周的辯論中，法案可能會進一步修改。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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