美俄元首通話　普京表明必定報復烏克蘭襲擊俄軍機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月4日在旗下社交平台發文，指自己與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話，雙方談及烏克蘭的「蛛網」行動等近期俄烏戰事與美國伊朗核協議談判。美方表示對烏克蘭的行動事前並不知情，而普京已表明必定會報復。



特朗普周三在貼文中表示，今次與普京通話長達1小時15分，他形容今次通話良好，但「不會立即（為俄烏）帶來和平」，強調普京將對烏克蘭的「蛛網」行動做出回應。

2025年6月4日，圖為特朗普在社交平台發文，指自己與普京通話，談及俄烏戰事與伊朗核協議談判。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普還強調美國對伊朗核協議談判的態度，稱伊朗在決策上的時間所剩無幾，須立即做出決定，而「伊朗不能擁有核武器」，強調雙方對此達成共識，他還引述普京，指普京將參與美國與伊朗的談判，因為這可能「有助於推動該問題迅速達成結論。」

烏沙科夫：普京願與特朗普就俄烏戰事保持聯繫

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）在二人通話後透露詳情，他指雙方主要討論近期的俄烏戰事，還有談及伊朗問題與印巴衝突等。

烏沙科夫指，烏克蘭與俄羅斯日前在土耳其伊斯坦堡舉行的第二輪直接和平談判有成效，但「烏克蘭針對俄羅斯平民的襲擊」試圖破壞此事，預料他所指襲擊就是烏克蘭的「蛛網」行動。

他還強調，針對襲擊事件以及伊斯坦堡的俄烏第二輪會談成為討論烏克蘭問題時的焦點，但普京與澤連斯基進行直接會晤一事，「從未在實際層面上被考慮過。」

俄羅斯和烏克蘭早前在土耳其展開兩輪直接談判，雙方交換了備忘錄，惟未有任何進展。雙方本周末將交換1200名戰俘。