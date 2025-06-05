俄羅斯代表匯報俄烏第2論談判　擬7日起與烏克蘭換俘

俄衛網報道，俄羅斯與烏克蘭日前在土耳其伊斯坦堡舉行的俄烏第2論談判，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周三（6月4日）通過視像形式召開內部會議，俄羅斯談判團隊的團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，俄羅斯準備在6月7日至9日與烏克蘭交換戰俘。



梅金斯基指雙方在談判中成功達成了雙方進行至少1000名戰俘對等交換的協議，首先交換的是「受傷」、「重病」以及25歲以下的戰俘，他還強調俄方做好交換戰俘的準備。

根據俄羅斯方面的備忘錄，俄羅斯要求國際社會承認目前被俄羅斯控制的前烏克蘭領土是「俄羅斯的一部份」，並且烏克蘭軍隊必須從這些地區全面撤軍。

路透社則報道稱，烏克蘭拒絕了俄羅斯為停火開出的幾個核心條件，包括承認俄羅斯吞併部份烏克蘭領土、承諾保持中立以及限制武裝部隊規模。

2025年6月4日，俄羅斯莫斯科，圖為普京通過視像與內部官員舉行會議。（Sputnik Via Reuters）

烏克蘭談判代表團團長、烏國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在談判結束後表示，烏方提議在6月20日至30日之間舉行第三輪談判。俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）3日表示，第三輪談判有可能於6月底在伊斯坦堡舉行。