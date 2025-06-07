烏克蘭無人機震驚俄羅斯　戰爭今夏就打完？｜Jack Talk・去片

持續了超過三年又三個月的俄烏戰爭依然有「製造新聞」的潛力。6月1日，烏克蘭在俄羅斯境內對距離烏克蘭遠達數千公里的多個空軍基地發動大規模無人機攻擊，41架俄國戰機被擊中，超過10架完全被摧毀，當中最多的是可以攜帶核武的Tu-95和Tu-22戰略轟炸機，受損的很可能包括俄國只得不足十架的A-50空中預警機和只得十數架的Tu-160戰略轟炸機。

這次攻擊是對於俄羅斯核威懾能力的一次重擊，而這些轟炸機本來也用於空襲烏克蘭，對俄烏戰爭有一定程度的影響。而烏克蘭以貨車在別國境內發動廉價無人機攻勢得到如此驚人成效，更加為人類戰爭史開創了新的篇章。

6月2日，俄烏代表則在土耳其伊斯坦堡進行了第二次談判。在敵對氛圍之下，雙方只談了大概一小時，達成的結果跟第一次談判一樣只在於戰俘交換，停火問題毫無進展。

近月，俄軍大大加強對烏克蘭的攻擊，5月攻佔土地的面積比過去半年都要多，對於烏克蘭的無人機／導彈襲擊規模接連創下破紀錄規模，而俄軍也在烏克蘭北部的蘇梅州（Sumy）附近集結，似乎是要打開新戰線而不是準備嗚金收兵。

特朗普（Donald Trump）本來承諾要在上任24小時內叫停俄烏戰爭，其後又延長至100天內，如今100天早就過去，特朗普則繼續「出口術」施壓雙方。到底這場戰爭會在什麼時候、以什麼方式結束？最後能夠決定終局的是澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、是普京（Vladimir Putin），還是特朗普？