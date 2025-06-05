Elon Musk連發數帖再批減稅法案：重擬新法案＋Kill Bill海報暗諷

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期主推的被稱為「大而美」的減稅法案快送至參議院表決，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前在社交平台發帖痛批法案後，周三（6月4日）又連發數帖「聲討」，包括發帖直言應起草一項新的開支法案、鼓動網民致電議員投反對票等，他還帖文出電影《標殺令》的海報，諧音暗諷應該「殺死法案」（Kill Bill）。



早前離開特朗普旗下內閣的馬斯克對法案持反對態度，他認為若法案實施將推高聯邦政府的負債，還在4日發布的帖文中強調，應該重擬一份新的法案，而這項新的法案不會大幅增加財政赤字，也不會將債務上限提高到5萬美元。

而在另一條隨後發布的帖文中，他強調讓美國破產不可接受，直言應「殺死法案」（Kill Bill），並緊接發出一條帶有電影《標殺令》海報的帖文，暗示撤回法案。

在馬斯克發帖之前，特朗普在旗下社交平台TruthSocial發文指自己在取消債務上限一事上，與民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）的觀點相符，強調債務上限具毀滅性，取消可以防止經濟災難。

圖為特朗普2025年6月4日在旗下社交平台發帖，鼓吹自己推行的減稅法案。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

英國《衛報》分析，美國共和黨希望提高債務上限，作為更廣泛的稅收和削減開支方案的一部份，確保特朗普的施政議程能夠實行。不過沃倫除指出應廢除債務上限外，還強調「為億萬富翁提供更多的稅收減免是一種暴行。」