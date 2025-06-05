特朗普下令調查前朝政府　指控有幕僚隱瞞拜登「認知衰退」

英國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，鑑於近日有關拜登（Joe Biden）擔任總統期間出現「認知衰退」（cognitive decline）的報道，已下令司法部對其在任期間的行為進行調查。特朗普更指控，有拜登的幕僚隱瞞其出現認知問題。有報道指，調查行動將推動共和黨對前總統拜登大肆抨擊，並撤銷其卸任前宣布的特赦令（pardon）。



據英國《衛報》報道，特朗普已下令對拜登擔任總統期間的行為展開調查，指控其幕僚隱瞞拜登在任期間出現的「認知衰退」。

據報道，共和黨議員6月4日要求拜登的五名高級助手和顧問（包括他的第一位幕僚長）就其「精神和身體狀況」（mental and physical faculties）提供證詞。據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，由肯塔基州共和黨眾議員科默（James Comer ）領導的眾議院監督委員會已與另外四人進行面談。

即將卸任的拜登12月1日突然宣布特赦兒子亨特，遭外界批評「走數」。圖為他在當天於馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號專機，準備出訪非洲國家安哥拉。（Reuters）

報道指，美國司法部的律師馬丁（Ed Martin）3日已展開另一項調查，調查拜登在任內最後數日向家人和死囚發出的特赦令。

據報道，在過去數年來，拜登在總統任期內的認知表現一直被共和黨人詬病。特朗普亦經常暗示拜登的一些行動是無效的，因為都是他的助理們從旁為他「代勞」，以掩飾拜登早已喪失執行總統職權的事實。

特朗普更多次指控拜登的幕僚，利用代替拜登簽署行政命令和文件，並指控這種行為應讓這些行政命令和文件失效。

2025年1月15日，美國華盛頓，總統拜登（Joe Biden，左）在白宮橢圓形辦公室向全國發表告別演說。（Reuters）2025年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮南草坪出席「夏日晚會」。（Reuters）

報道提到，現年82歲的拜登與本月稍後將迎來79歲生日的特朗普相比，年齡只差3歲。特朗普過往亦曾面對外界對其認知力下降的質疑。

然而，在2024年大選前舉行的辯論中，拜登表現糟糕，最終導致其退選，人們對他健康狀況的關注也愈演愈烈。

2025年6月5日，圖為自動簽名機（autopen）。（網絡圖片）

特朗普在一份備忘錄中，將矛頭指向拜登使用自動簽名機（autopen）（一種用於複製真人簽名的機械裝置，美國總統過往數十年來都有使用）簽署行政命令的行為。備忘錄稱，政府的調查將重點放在「拜登擔任總統期間，到底是誰在管理美國」。

特朗普又指：「這項陰謀是美國史上最危險、最令人擔憂的醜聞之一，有人刻意對美國民眾隱瞞，這使他們無法得知，究竟是誰在行使行政權力，而與此同時，拜登的簽名卻出現在數千份文件中，這一切都帶來重大的政策轉變。」

2025年5月7日，美國華盛頓，司法部長邦迪（Pam Bondi）與聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel，不在圖中）出席新聞發布會。（Reuters）

據報道，特朗普已指示司法部長邦迪（Pam Bondi）和白宮法律顧問沃靈頓（David Warrington）主導調查。