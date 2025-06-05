特朗普再向大學開刀　威脅取消哥倫比亞大學教育認證

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日不斷針對美國的知名大學，繼哈佛大學之後，哥倫比亞大學（Columbia University）成為他的下個打壓對象。美國教育部6月4日（周三）宣布，已通知哥倫比亞大學的認證機構，該校涉嫌違反美國聯邦反歧視法，在處理猶太學生的問題上失職。有報道指一旦被裁定罪成，哥倫比亞大學將面臨失去來自聯邦政府撥款的風險。



據英國《衛報》報道，教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）指控哥倫比亞大學「違反第六條保護條款」，即一項禁止接受聯邦撥款的機構，基於種族、膚色或國籍進行歧視的聯邦法律。

美國教育部長麥克馬洪發文指控哥倫比亞大學「違反第六條保護條款」：

麥克馬洪表示：「哈馬斯於2023年10月7日對以色列發動恐襲後，哥倫比亞大學管理層對校園內猶太學生受到的騷擾置若罔聞和蓄意無視。這不但是不道德的，也是違法的。」

報道引述美國教育部的聲明中指，教育部已將涉嫌的違規行為通知哥倫比亞大學的認證機構。

教育部表示，已知會美國中部各州高等教育委員會（Middle States Commission on Higher Education），「哥倫比亞大學違反聯邦反歧視法，因此不符合該委員會制定的認證標準」。

報道指，撤銷哥倫比亞大學的認證，代表校方將會失去所有來自聯邦政府的撥款，就讀於該校的學生也將失去獲得聯邦助學金和學費貸款的機會。特朗普政府早前已撤銷哥倫比亞大學4億美元（約31.38億港元）的聯邦撥款。

2025年6月3日，美國華盛頓國會山莊，美國教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）出席參議院撥款聽證會，就總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）就教育部的預算申請作證。（Reuters）

教育部長麥克馬洪發聲明表示：「認證機構（美國中部各州高等教育委員會）作為聯邦學生資助的把關人，肩負重大的公共責任。他們可以決定哪些機構有資格獲得聯邦學生貸款和佩爾助學金（Pell grants）。」佩爾助學金是美國聯邦政府向經濟困難學生提供的財政援助。

報道認為，教育部這次的行動，標誌特朗普進一步向哥倫比亞大學就其處理反猶太主義示威政策的施壓，也是打壓美國精英大學的又一舉措。特朗普過往一直指控美國精英大學過份「左傾」。

2025年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席在白宮南草坪舉行的「夏日晚會」。（Reuters）

美國白宮同日表示，總統特朗普簽署公告，將對哈佛大學國際學生實行簽證限制，理由是該校未能充分配合聯邦政府獲取與外國學生相關的安全信息，從而對國家安全構成風險。