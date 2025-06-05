烏克蘭無人機破壞俄軍機　路透社：美國評估摧毀數目比烏方聲稱少

烏克蘭6月1日發起「蛛網」行動，利用無人機襲擊俄羅斯境內空軍基地，稱行動擊毀41架俄羅斯飛機，當中一半無法修復。路透社4日引述兩位匿名美國官員指，美方評估烏克蘭破壞的俄軍機數目，僅烏方聲稱的約一半。

美國官員認為該襲擊仍具重要意義，其中一人警告，襲擊可能會使莫斯科在美國斡旋的和平談判中採取更強硬的談判立場。



烏克蘭6月1日發起「蛛網」行動後，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，行動擊毀41架俄羅斯飛機，一半無法修復，一半需要多年修理。

路透社4日則報道，美方評估烏克蘭擊中的俄軍機數目則為或達到20架，摧毀其中約10架，意味僅烏方聲稱的約一半。

▼衛星圖片：俄羅斯軍機被毀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台Truth Social上表示，俄羅斯總統普京周三（6月4日）在通話中向他表示，莫斯科將不得不對烏克蘭無人機襲擊做出回應。特朗普稱這是「一次很好的談話，但不會立即帶來和平」。

烏克蘭安全局（SBU）稱，這次行動對俄羅斯造成的損失高達70億美元，俄方主要機場34%的戰略巡航導彈發射車遭到攻擊。

2025年6月4日，美國總統特朗普表示俄羅斯總統普京在通話中向他表示，莫斯科將不得不對烏克蘭無人機襲擊做出回應。特朗普稱這是「一次很好的談話，但不會立即帶來和平」。（Truth Social截圖）

美國總統的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）警告，由於基輔已經襲擊俄羅斯「核三位一體」（海陸空）打擊能力之一，俄烏戰爭升級的風險大幅上升。他周二向霍士新聞指，「在國家安全領域，當你攻擊對手的國家生存系統的一部分，也就是他們的核三位一體時，這意味着你的風險等級會上升，因為你不知道對方會做什麼。」