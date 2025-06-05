烏克蘭無人機「木馬屠城」　但普京與俄羅斯會怕嗎？

近期的烏克蘭無人機攻勢，堪稱當代版特洛伊木馬屠城，正如2024年9月的以色列對黎巴嫩傳呼機攻擊，既彰顯科技推動當代戰爭的「戰術創新」，也展示相對低成本的非傳統攻擊，如何出其不意以寡擊眾。

在黎巴嫩傳呼機事件中，大量黎巴嫩真主黨高層受害，真主黨的通訊體系也嚴重受損，這一結果直接迫使前者被迫棄用相對安全的通訊途徑，成為日後以色列成功擊殺真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的關鍵之一。

無獨有偶，俄羅斯這次同樣損失慘重。根據英媒報道，受損和被摧毀的飛機約佔俄羅斯現役遠程航空兵的20%，許多受影響機型甚至從蘇聯解體起就已停產，補充損失需要不少時間。且接下來一段時間為防止類似襲擊重演，俄羅斯恐怕要將機隊分散部署到多個空軍基地，而這無疑會削弱實施大規模打擊的能力。

但即便前述襲擊短期效果顯著，卻不代表戰局將被徹底扭轉：在以色列入侵黎巴嫩上，真主黨只要沒有徹底解除武裝、以色列也沒有進行長期佔領，脆弱的維和部隊往往就只能進行形式監督，那麼真主黨的捲土重來便只是時間問題；在俄烏戰爭上，這次襲擊或許會影響俄軍推進、也重挫莫斯科顏面，卻很難扭轉烏克蘭分裂、難再統一的既成事實。

而各方同樣關注的，或許是這次襲擊會不會改變俄羅斯當前的談判底線，包括要求烏克蘭從烏東烏南四州全面撤軍，以及承諾不加入北約、限縮軍力。從俄羅斯的一貫做法來看，答案恐怕是否定的，甚至可能起到反效果：會強化俄羅斯在支解烏克蘭、甚至「去軍事化」上的立場主張。

圖為烏克蘭國家安全局（SBU）6月1日公開的片段，顯示有停泊在軍事基地內的俄羅斯軍機遭無人機擊毀。（網上圖片）

不斷升級的俄烏困境

眾所周知，俄烏走向全面戰爭，背後既有美歐俄的大國博弈，也關乎俄羅斯深入骨髓的不安全感，而這種不安全感又可以區分出三個層面。

首先是文化根源上的不安全感。在俄羅斯視野內，俄烏兩國不僅同根同源，基輔羅斯還是東斯拉夫文明的共同起源，甚至是整個文明圈的核心，因此在「脫俄入歐」上必須永不妥協。當然，這種敘事與地緣策略相共鳴，其實就是質疑烏克蘭的國家合法性，並為俄羅斯「實踐大家長的影響力」保駕護航。正如布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）所說，烏克蘭是俄羅斯承認帝國終結的最重要檢驗，「沒有烏克蘭，俄羅斯便不再是帝國，這一點怎麼強調都不為過。」

再來當然就是地緣零和博弈所帶來的不安全感。從地理上來看，烏克蘭是俄羅斯與歐洲之間的核心屏障，失去烏克蘭意味俄羅斯西部邊境將直接暴露在北約的軍事力量下，黑海北岸（克里米亞）和頓巴斯更是俄羅斯維持在黑海地區影響力及戰略縱深的關鍵。因此在俄羅斯的安全觀中，如果烏克蘭不能成為俄羅斯控制下的安全地帶，就必然淪為俄羅斯地緣安全的危險源。這既有拿破崙（Napoleon）和希特拉（Adolf Hitler，又譯希特勒）從西部入侵俄羅斯的歷史記憶投射，也有俄羅斯將北約東擴解讀為西方戰略包圍的延續。

自2014年廣場革命以來，烏克蘭愈發反俄的政情走勢，已然為2022年春的俄羅斯入侵埋下導火索。（Getty Images）

在這種視野下，烏克蘭加入北約當然被視為突破俄羅斯安全底線的「生死存亡問題」。而2014年克里米亞危機的爆發，本身就是俄羅斯對北約的戰略反擠壓，即便烏克蘭還未加入北約，但有鑑於當年爆發廣場革命、親俄總統出逃，莫斯科的對烏影響力嚴重受挫，俄羅斯已經預設了烏克蘭加入北約只是時間問題，而其結果，就是北約艦隊可能駐紮克里米亞，嚴重威脅俄羅斯的安全。因此當年莫斯科直接武力併吞克里米亞，隨後又進場加碼了頓巴斯內戰，意圖粉碎北約吸納烏克蘭的可能。

從莫斯科的視角來看，歐美勢力部署烏克蘭，並非區區稍縱即逝的騷擾，而是真實深切的安全威脅。如前所述，一旦烏克蘭融入西方軍事體系，部署北約反導系統或進攻性武器，俄羅斯西部的軍事平衡將被改寫。因此唯有主動介入烏克蘭，才能維護自身戰略安全。基本上這種認知導致了2014年開始的戰爭序曲，但歐美與烏克蘭在過程中的不斷反擊與再加碼，也推高了俄羅斯對烏克蘭持續加劇的「去軍事化」執著。

而「去軍事化」背後，不僅僅是佔領領土，更重要的是摧毀各方能從烏克蘭襲擊俄羅斯的任何可能，因此烏克蘭不僅要承諾中立、永不加入北約，更必須自我裁軍，也必須「去納粹化」，也就是查緝所有反俄媒體與宣傳。

整體來說，從2014年克里米亞危機到2022年俄烏全面開戰，俄羅斯對烏克蘭的安全認知一以貫之：是莫斯科基於地緣政治生存焦慮、歷史大國情結、民族身份認同和現實權力博弈的複雜混合體，而烏克蘭與歐美在過程中的反撲，只是不斷強化莫斯科的相關認知。

烏克蘭安全局（SBU）6月3日表示，從水底對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。這是自2022年莫斯科全面入侵以來，烏克蘭第三次以這條關鍵的後勤路線為目標。(Reuters)

俄羅斯的緩衝區嘗試

因此回顧開戰以來，烏克蘭曾對俄羅斯進行的各種跨境打擊，包括襲擊克里米亞大橋、無人機對各式目標的襲擊，甚至入侵庫爾斯克，雖然一次次挫傷莫斯科顏面，卻都沒有動搖俄羅斯的談判底線：烏東四州入俄、烏克蘭承諾中立與「去軍事化」、「去納粹化」。

尤其烏克蘭目前已經獲得西方較遠程武器，包括高機動性火炮火箭系統（HIMARS）、「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow）和陸軍戰術導彈系統（ATACMS），且烏方一直沒有停止用管式火炮和多管火箭系統（MLRS）跨境炮及俄羅斯城鎮。以上種種恐怕都在談判上起到了反效果。

當然，眼下戰場態勢持續僵持，談判更是連帶難產，但俄羅斯仍在嘗試建立安全感。5月22日，普京（Vladimir Putin）在政府會議上宣布，俄羅斯已經開始在烏克蘭邊境建立緩衝區，「我們的武裝部隊現在正在積極執行這項任務。敵人的射擊陣地已被壓制，緩衝區的建設工作正在進行中。」

雖然相關細節尚未公布，但根據俄方釋出資訊，緩衝區將跨越與烏克蘭接壤的別爾哥羅德、布良斯克和庫爾斯克地區，也就是曾遭受烏克蘭襲擊的區域。國家杜馬提議緩衝區深度至少為50-60公里，配備防空和反無人機系統。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則建議，如果烏克蘭獲得更多遠程武器，緩衝區可能需要延伸到更深的地方，可能達到550-650公里，以消除來自烏克蘭的威脅。

圖為2025年4月26日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聽取俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）對庫爾斯克（Kursk）地區的行動進展。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

從軍事角度來看，建立緩衝區似乎是合乎邏輯的舉措，也是俄羅斯對烏克蘭去軍事化、建立安全感的微型實踐。畢竟將前線向烏克蘭境內推進20至30公里，確實能讓許多俄羅斯主要城市處於許多火炮系統的射程外。且緩衝區還能阻止烏克蘭的滲透路線，並使無人機行動複雜化：烏克蘭無人機和偵察部隊必須走得更遠，而距離越遠，其資料就越不準確和及時。

但深入推進不是毫無成本。眼下前線僵持已久，每一次的新進展，背後都是擴大補給線、建立新的物流中心與防空和工程基礎設施，並讓前線部隊暴露在新一輪空中和炮火襲擊下。長此以往，後備力量的負擔只會不斷增加。

這也道出這場戰爭的雙重困境：烏克蘭的無人機襲擊確實收效極大，卻無法改變整體戰局；俄羅斯雖然不會因為襲擊改變談判立場，卻也必須面對戰爭對於國力的不斷透支。整體來說，這場襲擊看上去驚天動地，其實只是再度折射俄烏各自困境的積重難返，至於俄羅斯出於不安全感所發動的戰爭，究竟有沒有為自己帶來更大的安全，又或是自我實現了最大恐懼，這就是另一個大哉問了。