重塑戰略威懾格局　烏克蘭幹了一件歐美想幹卻不敢幹的事

烏克蘭6月1日發動「蛛網」行動，把俄羅斯最看重的鎮國重器炸得亂七八糟，烏克蘭是這場行動的最大受益者嗎？顯然不是。

被摧毀的這些戰略武器都在俄羅斯的戰略後方，遠離俄烏前線。部分擺放在莫斯科周邊用來保衛俄羅斯的政治心臟，部分擺放在靠近北極的地區通過北極航線威脅美國，還有一些則擺放在遠東的西伯利亞地區，一處靠近貝加爾湖，一處和黑龍江省僅一河之隔，是俄羅斯對幾個遠東國家的戰略威脅。

從擺放地理位置就不難看出，這些戰略級的武器，不會或很少會用於對烏攻擊。

俄烏戰爭雖然打得慘烈，俄羅斯損失慘重，俄軍方和政治最高層都頻頻對烏克蘭和西方發出過核威脅，並且在戰爭開始不久就讓俄羅斯戰略武器進入了戰備值班狀態。但是囿於多重考慮，從自身安全和利益出發，俄羅斯並沒有輕易動用這些武器系統。俄烏戰爭仍僅限於常規戰爭級別。

以俄羅斯目前在正面戰場所佔據的優勢，在美國已無意再支持烏克蘭，並脅迫烏克蘭必須與俄羅斯舉行和談的情況下，俄羅斯就更沒必要再動用這些戰略武器。

所以，對烏克蘭來說，炸燬俄羅斯的戰略級武器，雖然可以打擊俄羅斯的軍事力量，鼓舞本國軍民的抵抗意志，同時向美歐等國展現烏克蘭存在的戰略價值，但是對正在進行的戰爭本身來說，對於減輕正面戰場的壓力來說，並沒有太大意義。

烏克蘭的「木馬屠城式」無人機攻勢令俄羅斯措手不及，多架軍機變成廢鐵。（網上圖片）

但是對美國、歐洲、日本等一些被俄羅斯納入戰略威脅對象，或其它一些未來可能被俄羅斯列入戰略威脅的潛在對象而言，其意義就大到不可估量了。

根據烏克蘭的說法，此次行動共摧毀了41架俄羅斯戰略級武器平台，導致俄方損失超過70億美元，被摧毀的武器平台包括作為俄主力空基核威脅平台的圖-95和圖-22M3兩種戰略轟炸機，至少有三分之一到一半被摧毀或無法運作。

根據雷達成像（SAR）的商業衛星圖顯示，則有13架俄軍戰略武器平台被確認摧毀。包括在伊爾庫茨克別列亞基地確認有4架圖-95轟炸機和4架圖-22M3被擊中損壞，摩爾曼斯克奧列尼亞基地有4架圖-95和1架運輸機被損壞。

不管按照烏方所說的41架，還是第三方觀測到的13架，都極大的削弱了俄羅斯的遠程戰略打擊能力，使得美國、歐洲和位於亞洲的日本等這些被俄羅斯列入明面戰略威脅的國家，都減少了來自俄羅斯的戰略威脅。

要知道除掉這些戰略威脅，正是美、歐、日等國，在中蘇對抗年代還包括中國，多年夢寐以求，想做都做不到的事情。美俄（蘇）從1985年開始進行核裁軍談判，至1987年簽訂條約，再到1991年老布殊與戈爾巴喬夫正式簽署「第一階段戰略武器裁減條約」，俄羅斯的這些可用於核武器投射的戰略級武器平台，始終是雙方談判角力的焦點。

圖為烏克蘭行動中使用的無人機。（網上圖片）

誰都想不到的是，連美國施盡千方百計，聯合歐日等國努力了幾十年都沒有做到的事，居然被一個被戰爭已經快要榨乾的烏克蘭，通過一場充滿奇思妙想的現代木馬戰爭，利用無人機遠程控制做到了。

此舉不僅創造了人類戰爭史上的一個奇蹟，書寫了人類戰爭的新紀錄，為世界各國軍隊和軍事理論家們提供了一個至少可以研究上百年的特種作戰案例，還極大改變了全球戰略及核武投射力量平衡，使俄羅斯在與其它大國的戰略對抗中處於更不利地位。

而更讓俄羅斯糟心的是，因為人才斷層，先進工業製造能力喪失，科技水平今非昔比，即便俄羅斯現存的這些戰略武器平台都是靠拆舊機零件拼湊維持，想修復好這些被炸壞的戰略武器或生產出新的迭代系統，不知道何年何月才能完成。

最後，問題來了：這麼一場重塑全球戰略格局的戰爭，是烏克蘭能夠單獨策劃、組織、實施的嗎？