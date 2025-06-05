李在明上任後　韓國國會再次通過內亂特檢法　調查尹錫悅戒嚴真相

韓國新總統李在明上任後，韓聯社報道，韓國國會全體會議6月5日投票通過「內亂特檢法」，以查明前總統尹錫悅去年12月發動緊急戒嚴的真相。這是該法案第三次在國會通過，之前兩次均遭當時的代理總理否決。會議還通過調查前第一夫人涉嫌操控股價和接受奢侈品手袋賄賂的「金建希特檢法」等。



尹錫悅12月3日以「親朝鮮勢力」威脅國安為由，短暫實施戒嚴令。韓國共同民主黨之後主導發起《內部叛亂特別檢察官法》，針對尹錫悅戒嚴相關的內部叛亂、軍事叛亂等11項嫌疑罪名進行調查。但法案在31日被時任代理總統崔相穆否決，後來法案在國會重新投票時未能通過，被自動廢止。

韓國戒嚴｜南韓總統尹錫悅12月3日深夜突宣布實施戒嚴令。警察在人群中巡邏。Reuters路透社圖片）

共同民主黨今年1月再次發起通過「內亂特檢法」，但被崔相穆再次否決。4月，韓國國會再次就法案進行投票表決，仍未獲通過。

本周四，國會全體會議以194票贊成、3票反對、1票棄權獲得通過。

此外韓聯社指，「金建希特檢法」也在國會四次通過，但同樣因尹錫悅政府行使重新審議請求權（否決權）而被廢除。