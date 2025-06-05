特朗普禁12國人入境美國7國受部份限制　一文看頒旅遊禁令原因

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（6月4日）簽署一項旅行禁令，禁止12個國家的公民入境美國，同時對7個國家祭出入境限制。白宮表示，這些「常識性限制」將「保護美國人免受那些企圖入境並造成危害的危險外國行為者侵害」。



原因

特朗普在Truth Social發布影片稱，近期在科羅拉多州博爾德市發生的「恐怖襲擊事件」突顯了未經適當審查」外國國民所構成的「極端危險」。

他所說的事件是上周日科羅拉多州發生的一單襲擊案，一名埃及男子襲擊支持以色列人質的集會人群，投擲兩枚燃燒裝置並使用簡易火焰噴射器，12人受傷。不過埃及並未被列入旅行禁令國家名單。

豁免情況

來自受影響國家的某幾類人士可能仍能進入美國，包括為參加如2026年世界盃或2028年奧運會等重大體育賽事而旅行的運動員，持有「針對在伊朗面臨迫害的少數民族和宗教少數群體的移民簽證」的人士，持有特殊移民簽證（Special Immigrant Visas）的阿富汗國民，任何美國的「合法永久居民」，同時擁有未列入旅行禁令國家公民身份的雙重國籍者，此外，國務卿也可根據「具體情況」給予個人豁免，前提是「這名個人將服務於美國國家利益」。

被禁國家

阿富汗、緬甸、乍得（Chad）、剛果共和國（Republic of the Congo）、赤道幾內亞、厄立特里亞（Eritrea）、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹和也門這12個國家被列為對美國安全構成極高風險，因此全面限制這12個國家公民入境美國。

另有7個國家被列為對美國構成高風險，包括布隆迪（Burundi）、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼和委內瑞拉，而這些國家的公民在入境美國時會受到部份限制。