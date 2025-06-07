令馬斯克「作嘔」的「劫貧濟富」大法案︱去片

「對不起，我實在受不了了。這項規模龐大、荒唐可笑、夾帶私貨的國會支出法案簡直令人作嘔。」剛剛卸任美國政府效率部負責人，馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上大噴美國政府。背景是，美國共和黨人掌控的國會眾議院在上月末以一票優勢，艱難通過大規模稅收與支出法案。該法案被特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱為「美麗大法案」，目前已提交參議院審議。



「美麗大法案」，官方名稱是「大規模稅收與支出法案」，核心內容是調整稅收與支出，計畫在未來10年內減稅4萬億美元，並削減至少1.5萬億美元支出。特朗普當時就發帖慶祝，稱「這可以說是我們國家歷史上簽署的最重要的立法」。但這個被包裝成「開啟美國黃金時代」的宏偉計畫，實則是一場富人的狂歡，一出劫貧濟富的醜劇。

一邊減稅收，一邊減支出，聽起來好像不錯，但是重點就在於這些錢所使用的物件上。該法案將2017年特朗普稅改中針對企業和富人的減稅措施（原定2025年到期）永久延長，避免富人未來加稅。表面惠及服務員、藍領，但減稅規模很小；實質是補貼紐約、加州等高稅率州的富裕階層，因為這些地區中產以上家庭稅負重。

2025年6月4日，美國華盛頓，圖為參議院少數黨魁舒默在會議上反對「大而美」減稅法案。（Getty）

通過十年總減稅，錢將會主要流向富人腰包。同時法案計畫削減醫療補助、保健、教育、清潔能源等領域的聯邦支出。強制要求低保人群必須「工作」才能領醫保，否則取消資格，後果就是數百萬人將失去醫保。還終止住宅太陽能、節能住房等稅收優惠，將部分福利成本轉嫁給州政府等等。

十年總削減支出，刀刀砍向弱勢群體。富人大幅減稅，窮人失去醫保，法案還增加了對邊境、驅逐出境和國防優先事項的資金。這樣下去，富人越來越富，窮人越來越窮。結果就是將大大增加聯邦赤字和沒有生活保障的人的人數。「美麗」外衣下，是赤裸裸的劫貧濟富！

5月30日，美國，愛荷華州，某市政廳會議上。選民就該法案提出疑問：「特朗普力推的『美麗大法案』，要削減醫療補助。這將導致很多人喪命，政府怎麼看？」共和黨籍聯邦參議員厄恩斯特（Joni Kay Ernst），一位曾被特朗普稱為「真正的保守派戰士」的政客，這樣回答：「他們沒有資格，所以他們將被淘汰，最終我們都會死。」此言一出，現場一片譁然。這不是一個玩笑，也不是一句口誤。這是一位民選官員在面對民眾生死攸關的擔憂時，給出的「官方回應」。相比於台下觀眾的大聲疾呼，台上厄恩斯特卻面帶微笑翹着二郎腿。

何不食肉糜，這位高官果不其然遭到了強烈抗議。在輿論的壓力下，厄恩斯特次日便發佈「道歉」視頻。但是不僅沒有熄滅美國人民的怒火，反而讓人們更加生氣，因為這傢伙的道歉不像是意識到自己的錯誤，更像是在訴說大家不能夠理解她！

共和黨籍聯邦參議員厄恩斯特（Joni Kay Ernst）稱：「他們沒有資格，所以他們將被淘汰，最終我們都會死。」，其言論引起一片譁然。(Getty)

首先是她選擇在一片墓地前錄製視頻，試圖「澄清」自己的言論，稱她以為觀眾能理解「人終有一死」的哲學含義。其次是她仍在強調要「打擊醫療補助中的欺詐和濫用」，將百萬非法移民和通過僱主獲得保險的人群稱為「被排除在計畫之外的人」。《衛報》一針見血地指出，這段道歉視頻被廣泛認為是「嘲諷式道歉」，不僅缺乏誠意，還被視為對民眾擔憂的進一步輕視。

這一幕，像極了美式政治的一個縮影：當權者高高在上，對底層民眾的疾苦不屑一顧，甚至以此為樂。

厄恩斯特的言論只是特朗普政府醫療政策的一個縮影。特朗普自上任以來，多次推動削減社會福利項目，包括醫療補助和奧巴馬醫改。他的「美麗大法案」被宣傳為「歷史性稅改」，但其核心卻是通過削減福利來為企業和軍費開支騰出預算。這種政策傾向於優先考慮富人和企業利益，而忽視了低收入群體的基本需求。優先為富人減稅，而將普通民眾推向更深的困境。

特朗普自上任以來，多次推動削減社會福利項目，包括醫療補助和奧巴馬醫改。(Reuters)

剛剛卸任的馬斯克也忍不住炮轟這個稅改法案。「對不起，但我實在無法忍受了，」馬斯克在社交媒體平台發文稱，「這項規模龐大、荒唐可笑、充斥着政治操弄的國會支出法案令人作嘔」。他還指出：「那些投票支持這項法案的人真可恥：你們知道自己做錯了，你們心裏熟悉清楚。」畢竟特朗普這一紙法案，一夜之間就讓馬斯克團隊之前在「DOGE」的努力化為烏有。

這是「美麗大法案」？還是「醜陋大法案」——既龐大又醜陋。當參議員笑着對民眾說「我們都會死」時，無意中卻道出了一個殘酷現實：在這部法案下，富人與窮人的「死」截然不同。富人可以享受最好的醫療服務，安享晚年；而窮人將被剝奪醫療保障，面對疾病只能聽天由命。

富人的減稅天堂，終究是窮人的醫療地獄——這，就是特朗普「美麗」美國的真相。