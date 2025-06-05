稀土出口管制影響多國　鈴木Swift車型停產　中國：不針對特定國

多國受中國稀土出口管制影響，最新有日本汽車製造商鈴木因零件採購延誤，已暫停在日本生產其主要小型車，即Swift車型的車。美國和歐洲的許多工廠也可能因此關閉。就此，中國外交部周四（5日）表示，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家。



中國外交部發言人林劍主持例行記者會時稱：「關於你提到的具體問題，建議詢問中方的主管部門。」

在美國「對等關稅」計劃後，中國4月加強對多種關鍵礦產和磁鐵的出口管制。

美國車廠福特表示由於缺乏稀土、位於芝加哥的工廠要暫停生產部份車型一週後，路透社報道全球汽車製造商也叫苦，稱中國對這些稀土的出口限制可能導致汽車業生產延誤和停產。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）警告指，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線關閉，並警告未來可能會進一步停產。