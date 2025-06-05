貿易戰｜美媒：4車企考慮增加在中國生產零件　繞過稀土出口禁令

由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰近日再度升溫，特朗普指控中方違反在瑞士達成的協議。有美媒其後指，中方違反承諾，並沒有加快審批稀土出口許可是爭議焦點。有美媒引述行業協會報道，汽車零件生產商的供應鏈正面臨「嚴重的即時風險」；亦有4間大型汽車公司考慮將零件生產轉移到中國，以繞過中國的稀土磁鐵出口管制。



《華爾街日報》6月4日報道，四大汽車製造商正積極探索突破中國稀土磁鐵出口管制的方案，他們對現時的情況感到十分憂慮，擔心這可能迫使他們要在數週內關閉部分汽車生產線。

知情人士透露，一些傳統汽車和電動車製造商，及其供應商正考慮將部分汽車零件生產轉移到中國，以避免旗下工廠因缺少稀土磁鐵而被迫停工。

2023年10月12日，美國肯塔基州路易斯維爾舉行罷工後，福特肯塔基州的貨車車工廠外出現一幅描繪福特Super Duty貨車的橫額。（Reuters）

據報道，這些企業正在考慮的方案包括：在中國工廠生產電機，或將美國製造的電機運往中國安裝稀土磁鐵。知情人士表示，將生產轉移到中國以迴避稀土磁鐵出口管制可能會奏效，因為現時的出口限制只涵蓋磁鐵本身，而不包括成品中的零件。

報道指，如果汽車製造商最終選擇將部份生產轉移到中國，這將會讓竭力讓「製造業」回歸美國的特朗普總統感到震驚。

一間汽車製造商的供應鏈經理表示：「如果你想（從中國）出口一塊（稀土）磁鐵，他們不會讓你這麼做。如果你能證明這塊磁鐵是放在中國製造的引擎裡，你就可以這麼做，」

報道指，在汽車行業，稀土元素讓電動汽車的引擎能夠高速運轉。它們也用於生產擋風玻璃雨刷和車頭燈等看似不起眼，但十分重要的零部件。

據報道，將未完成的零件運送到地球另一邊的中國，去安裝一塊朱古力大小的磁鐵，會增加生產成本和時間，惟各公司認為，這或許是避免關閉部分生產線的唯一選擇。此舉可能會令汽車製造商面臨額外的關稅（從中國出口到美國），但汽車業高層認為，不採用這項替代方案的後果更糟。

報道指，汽車企業亦在積極尋找歐洲和亞洲他國的稀土磁鐵替代來源，而不是像現在這樣高度依賴從中國購買。一位公司高層表示，這些來源都無法提供足夠的稀土磁鐵來滿足汽車產業的需求。

評論認為，上述的「變通方案」，突顯美國對來自中國稀土磁鐵的依賴程度。中國幾乎控制所有將原礦轉化為可用形態的提煉產能。分析師表示，中國擁有從岩石剝離稀土的先進技術。

報道最後提到，福特（Ford）汽車有美國車廠，5月因缺乏稀土磁鐵而停工一週；美國汽車製造商並非唯一陷入「稀土供應困境」的苦主。日本和印度的汽車公司也警告稱，「停產潮」即將來臨。在歐洲，汽車製造商表示，稀土出口許可的審批速度無法滿足他們的需求。