特朗普「大而美」法案有哪些改革？　一文看清馬斯克為何倒戈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「大而美」法案（One Big Beautiful Bill Act）5月22日在美國眾議院以215票贊成、214票反對的結果通過。在大選時為特朗普助選、上月剛從政府效率部（DOGE）離任的富豪馬斯克（Elon Musk）卻多次抨擊該法案，甚至指「令人作嘔」。本文整理出「大而美」法案的幾個重要內容，以了解馬斯克為何不顧和特朗普撕破臉，也要公然反對這些法案。



這份法案長達1038頁，涵蓋支出、收入和債務上限相關政策，將會極大地調整美國聯邦預算。以下是法案的一些關鍵內容：

2025年5月21日，美國華盛頓特區，眾議院規則委員會就美國總統特朗普的大規模減稅計劃舉行聽證會當天，美國國會山的一份議程上印有「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）字樣。（Reuters）

提高債務上限

債務上限（The debt ceiling）是聯邦政府可用於還債的借款金額限制，「大而美」法案將把上限提高4萬億美元，到40萬億美元（約313.85萬億港元）。

增加聯邦醫療補助限制

醫療補助計劃（Medicaid）旨在幫助美國數百萬老年人、殘疾人和低收入人群支付醫療賬單。為了幫助推動其他地方的減稅，法案增加了使用醫療補助的額外限制和要求：

包括要求沒有受養人的健全成年人從2026年12月起，每月至少工作80小時，方可享受醫療補助；

受助者從每年一次改為每6個月要重新申請一次補助，且必須提供額外的收入和居住證明。

2025年5月13日，美國國會議員Steven Horsford在華盛頓特區國會山舉行的新聞發布會上發表講話，討論削減醫療補助（Medicaid）、補充營養協助計劃（SNAP）和兒童稅收抵免等事宜。（Reuters）

減免多種稅務

法案將兌現特朗普「取消小費和加班費徵稅」的競選承諾；

將允許美國人僅扣除美國製造汽車的購車貸款利息；

2025年4月18日，美國密歇根州底特律，通用汽車（General Motors）旗下標域（Buick）2025系列的Envision（昂科威）SUV停放在的一間標域的經銷店內。（Reuters）

暫時提高65歲及以上受助者的社會保障稅（tax on Social Security）減免額，最高可達4000美元（約3.1萬港元），將在2025年到2028年生效。意味着每月向超過65歲長者發放的福利減少；

將對沒有受養人的補充營養援助計劃（SNAP）受助者提出工作要求，並除聯邦政府資助該項目外，要求各州政府加大投資；

到2028年，兒童稅收抵免額也將從2000美元增加到2500美元，專門針對有社會安全號碼的美國人。

馬斯克為何大力反對？

圖為美國億萬富豪馬斯克在x上發布貼文的圖片與他在白宮的橢圓形辦公室與總統特朗普拼圖，左圖為馬斯克2025年6月4日配圖電影《標殺令》的宣傳海報暗諷特朗普主推的減稅法案（X@Elon Musk）；右圖為2025年5月30日馬斯克與特朗普一起出席記者會。（Reuters）

馬斯克此前領導DOGE，為聯邦政府展開大幅削減預算的工作。他批評「大而美」法案的支出將平添已經龐大的預算赤字，並使美國公民背負難以承受的債務。

澳洲廣播公司（ABC）指，根據獨立分析，法案將使美國預算增加2.5萬億至3.1萬億美元的債務。而政府債務已達到美國國民生產總值（GDP）的約121%，近年來更呈指數級增長，超過35萬億美元。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

《紐約時報》引述消息人士表示，馬斯克作為電動車生產商Tesla老闆，「大而美」法案取消電動車補貼也會影響Tesla。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則指對馬斯克的批評感到失望。