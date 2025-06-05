特朗普「大而美」法案有哪些改革？ 一文看清馬斯克為何倒戈
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「大而美」法案（One Big Beautiful Bill Act）5月22日在美國眾議院以215票贊成、214票反對的結果通過。在大選時為特朗普助選、上月剛從政府效率部（DOGE）離任的富豪馬斯克（Elon Musk）卻多次抨擊該法案，甚至指「令人作嘔」。本文整理出「大而美」法案的幾個重要內容，以了解馬斯克為何不顧和特朗普撕破臉，也要公然反對這些法案。
這份法案長達1038頁，涵蓋支出、收入和債務上限相關政策，將會極大地調整美國聯邦預算。以下是法案的一些關鍵內容：
提高債務上限
債務上限（The debt ceiling）是聯邦政府可用於還債的借款金額限制，「大而美」法案將把上限提高4萬億美元，到40萬億美元（約313.85萬億港元）。
增加聯邦醫療補助限制
醫療補助計劃（Medicaid）旨在幫助美國數百萬老年人、殘疾人和低收入人群支付醫療賬單。為了幫助推動其他地方的減稅，法案增加了使用醫療補助的額外限制和要求：
包括要求沒有受養人的健全成年人從2026年12月起，每月至少工作80小時，方可享受醫療補助；
受助者從每年一次改為每6個月要重新申請一次補助，且必須提供額外的收入和居住證明。
減免多種稅務
法案將兌現特朗普「取消小費和加班費徵稅」的競選承諾；
將允許美國人僅扣除美國製造汽車的購車貸款利息；
暫時提高65歲及以上受助者的社會保障稅（tax on Social Security）減免額，最高可達4000美元（約3.1萬港元），將在2025年到2028年生效。意味着每月向超過65歲長者發放的福利減少；
將對沒有受養人的補充營養援助計劃（SNAP）受助者提出工作要求，並除聯邦政府資助該項目外，要求各州政府加大投資；
到2028年，兒童稅收抵免額也將從2000美元增加到2500美元，專門針對有社會安全號碼的美國人。
馬斯克為何大力反對？
馬斯克此前領導DOGE，為聯邦政府展開大幅削減預算的工作。他批評「大而美」法案的支出將平添已經龐大的預算赤字，並使美國公民背負難以承受的債務。
澳洲廣播公司（ABC）指，根據獨立分析，法案將使美國預算增加2.5萬億至3.1萬億美元的債務。而政府債務已達到美國國民生產總值（GDP）的約121%，近年來更呈指數級增長，超過35萬億美元。
《紐約時報》引述消息人士表示，馬斯克作為電動車生產商Tesla老闆，「大而美」法案取消電動車補貼也會影響Tesla。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則指對馬斯克的批評感到失望。