不滿Elon Musk連轟「大而美」法案　特朗普：對他非常失望

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期主推被他稱為「大而美」的減稅法案，退出他旗下內閣的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）對此持反對意見並在近期連連表達不滿。特朗普在周三（6月5日）面見訪美的德國總理默茨（Friedrich Merz）時公開表達對馬斯克的不滿，責稱「我對Elon非常失望，我幫過他很多（ I’m very disappointed in Elon. I’ve helped Elon a lot）」。



特朗普在與默茨會晤時談及與馬斯克的矛盾，他認為馬斯克對法案十分了解，強調馬斯克卻在退出旗下內閣時「才發現問題」。

馬斯克向來認為法案實施後會推高聯邦政府負債，他還在特朗普講話時在社交平台發文回應，指自己從未閱覽過法案，稱法案在眾議院迅速通過，抨擊國會未認真審議法案，他還發帖該稱，「瘦（苗條）而美法案獲勝（Slim Beautiful Bill for the win）」。

特朗普還強調，馬斯克攻擊法案的動機在於法案提議取消電動車的消費者稅收抵免。