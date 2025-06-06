不滿特朗普痛批　Elon Musk隔空回嗆：忘恩負義

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期主推的被稱為「大而美」法案惹來部份人士反對，包括早前從他內閣離職的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。特朗普在周四（6月5日）於白宮會晤德國總理默茨（Friedrich Merz）時談及馬斯克，稱對馬斯克近期反對法案的行為感到失望，觀看電視直播的馬斯克隨即在旗下社交平台X發文逐條「隔空」回應特朗普，甚至痛批：沒有我（支持），特朗普就會輸掉大選。



綜合外媒報道，馬斯克認為特朗普主推的法案會推高聯邦政府的債務，反對這快要在參議院表決的減稅法案。特朗普今次則是在電視直播中公開批評馬斯克，指他近期行為令自己感到失望，還強調自己幫助過馬斯克很多。

馬斯克在去年的美國大選中多次大力幫助特朗普選舉，他今次則強調若非自己努力，「民主黨將控制眾議院，而共和黨在參議院的支持率將為 51-49」，甚至痛罵特朗普批評自己是如此的「忘恩負義（ingratitude）」。

他這番話旨在回應特朗普在電視上講話，當時特朗普說：「我會贏得賓夕法尼州的選票，無論是否有馬斯克（的支持）（I would have won Pennsylvania regardless of Elon）」。特朗普隨後還補充，我對馬斯克非常失望。

特朗普在會見默茨時還提到，馬斯克熟悉法案內容，但卻在離職後大肆反對。馬斯克亦發帖回應，稱自己從未見過這份法案，而且法案在深夜迅速通過。

其實馬斯克早前兩日就頻繁在社交平台發文抨擊減稅法案，他先是形容法案「令人作嘔」，還在翌日呼籲網民致電國會議員投票反對法案，還發送帶有電影《標殺令》的宣傳海報，諧音暗諷「殺死法案（Kill Bill）」。特朗普與馬斯克的關係自此下滑，如今兩人隔空互嗆，形勢再度升級。