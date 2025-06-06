特朗普馬斯克爭端再升級　砍政府訂單對翻舊賬互相威脅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與早前從他旗下內閣離開的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前就減稅法案互起衝突。這爭端在周四（6月5日）全面升級，甚至來到雙方互相威脅的地步。特朗普威脅取消馬斯克旗下公司與聯邦政府間的訂單，馬斯克則在社交平台X上翻起特朗普及其支持者過往言論，甚至揚言已故富商、被稱為「富豪級淫媒」的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），其涉事名單未被公開的原因在於特朗普自己就在名單中。



事件最早起因在特朗普周四於白宮橢圓形辦公室會見德國總理默茨（Friedrich Merz），當時他回應近期馬斯克就減稅方案抱怨連連一事，還批評馬斯克。馬斯克面見電視直播亦在X上就特朗普發言逐條回應，但二人的「口水戰」在會議結束後未有停息迹象，反而愈演愈烈。

首先是馬斯克大翻特朗普及其黨內支持者的「舊賬」，連發數帖逐條找出他們過往日子中反對政府施政推高聯邦政府負債的言論，馬斯克自己就反對特朗普減稅法案，認為會推高負債。

特朗普之後就在旗下社交平台Truth social發文隔空與馬斯克打起「口水戰」，表示自己主推的減稅法案影響電動車稅收抵免政策，而這令馬斯克「發瘋」，之後還稱要節約預算，而「最簡單的方法就是終止馬斯克與政府間的補貼與合約」，還稱不介意馬斯克反對減稅法案，強調若要反對，就應該提前準備而不是離職後再提。

這引發馬斯克強烈反彈，他先是指特朗普撒謊，還揚言特朗普牽涉愛潑斯坦名單的醜聞。愛潑斯坦被控販賣未成年少女，還被認為向美國政商界提供「性款待」服務。

馬斯克還在特朗普威脅砍訂單後，揚言即刻將那些為美國政府服役的龍飛船（SpaceX Dragon）退役，這飛船由他旗下的太空探索技術公司（SpaceX）所研發，並製造出售給美國。

2025年5月30日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮出席活動。（Reuters）

而在馬斯克與特朗普互不相讓之際，馬斯克旗下的Tesla股價應聲急挫14%，還在近期的「口水戰」中蒸發約1500億美元的市值。