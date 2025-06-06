Elon Musk與特朗普反面　龍飛船傳退役　美國太空大計或受阻

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）公開決裂，不僅在網上爭鋒相對，還將帶來現實後果，特朗普威脅終止與馬斯克的政府合同，馬斯克宣布讓太空探索技術公司（SpaceX）的「龍」飛船退役，恐將直接衝擊美國太空計劃的核心部分。



彭博社報道，馬斯克於周四（6月5日）下午宣布，SpaceX將立即啟動龍飛船退役。作為全球運載能力最強的火箭發射公司，SpaceX還持有數十億美元的聯邦合同，包括為五角大樓發射關鍵的國家安全衛星，以及研發能夠在短至兩年內將美國太空人送上月球的太空船。

馬斯克決定讓龍飛船退役，是特朗普威脅撕毀與馬斯克的所有聯邦合同所引起，這些合同是SpaceX的關鍵收入來源。 （編按：馬斯克之後表示不會退役龍飛船）

馬斯克5月底正式卸下政府效率部（DOGE）職務，在社媒平台X向特朗普引以為豪的「大而美」稅收與支出法案和關稅政策發出連串攻擊，兩人隨後在網上爆發口水戰。

現在的問題是兩人是否會兌現自己所說的話。

戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員斯沃普（Clayton Swope）說：「取消SpaceX合同將對美國政府許多依賴太空的關鍵職能部門產生巨大的骨牌效應，其中最核心的部門就是美國國防部和美國太空總署（NASA）。」

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，全球首富馬斯克（Elon Musk，左）從美國總統特朗普（Donald Trump）手中接過白宮金鑰匙。（Reuters）

SpaceX龍飛船是NASA運送太空人往返國際太空站的主力工具。龍飛船為唯一能夠可靠地將人類送入太空軌道並返回地球的美國太空船。

斯沃普說：「目前SpaceX的位置是無可替代。」

SpaceX是全球最有價值的初創公司之一，市值達3500億美元，自2000年以來已從美國國防部和NASA取得超過220億美元的非機密合同。

2025年3月14日，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）於當日晚上7時從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，將把載有4名太空人的龍飛船（Crew Dragon）送上國際太空站。（Reuters）

NASA還授予SpaceX另一項價值8.43億美元的合同，用於建造引導國際太空站在2030年退役後安全返回地球大氣層的「美國脫軌飛行器」（USDV）。

為了將美國太空人送上月球，NASA與SpaceX簽署了約40億美元的合同。由於波音公司的「星際客機」（Starliner）計劃受挫，NASA最近更依賴SpaceX龍飛船執行國際太空站任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

