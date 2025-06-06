Elon Musk寸特朗普「時日無多」　撐彈劾讓萬斯接任　白宮表遺憾

全球首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一夜之間從盟友演變成仇人。馬斯克在其社交平台暗諷特朗普「年邁」，其總統任期僅剩下3.5年，而自己將繼續留在公眾視線40年以上。馬斯克其後更「大逆不道」，轉發支持彈劾特朗普，讓萬斯（JD Vance）接任總統一職的貼文。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後表示，馬斯克的這番舉動令人遺憾。



綜合美國媒體報道，馬斯克因不認同特朗普近日提出的「大而美法案」（Big and beautiful bill）而決裂。

馬斯克6月5日在其社交平台對特朗普「連珠炮發」，在其中一段推文，馬斯克「不經意地」提及一個值得大家思考的問題：「特朗普只剩下3.5年總統任期，而我還有超過40年活躍在公眾視線。」

2025年6月5日，全球首富馬斯克（Elon Musk）在其社交平台暗諷美國總統特朗普（Donald Trump）「年邁」，其總統任期僅剩下3.5年，而自己將繼續留在公眾視線40年以上。（X@elonmusk）

馬斯克與特朗普其後不斷透過社交平台「隔空交火」。馬斯克更轉發一段由馬來西亞右翼網紅Ian Miles Cheong的貼文：「總統對上伊隆（Elon，馬斯克的名字），誰會贏？我投馬斯克一票。特朗普應該被彈劾，由萬斯頂替他的位置。」馬斯克轉發該則貼文並表示同意。

2025年6月5日，全球首富馬斯克（Elon Musk）轉發一段來自馬來西亞右翼網紅Ian Miles Cheong的貼文：「總統對上伊隆（Elon，馬斯克的名字），誰會贏？我投馬斯克一票。特朗普（Donald Trump）應該被彈劾，由萬斯（JD Vance）頂替他的位置。」（X@elonmusk）

白宮同日稍後就馬斯克和張千里貼文作出回應，發言人萊維特在發給國會山報（The Hill）的電郵聲明中表示：「伊隆（馬斯克的名字）的此番舉動令人遺憾，他對這份「大而美法案」感到不滿，因為其中並沒有包含他提出的政策。總統致力通過這份歷史性的法案，讓我們的國家再次偉大。」