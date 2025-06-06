特朗普Elon Musk互轟　美媒：白宮幕僚急撲火　擬與馬斯克通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）6月5日在網上發起罵戰，互數對方不是。美媒指，白宮幕僚已安排在6月6日與馬斯克通話，嘗試緩和氣氛。



美國政治新聞網《政治報》（Politico）報道，白宮幕僚一方面遊說特朗普「下火」，並安排在6日與馬斯克通話，冀平息局勢。

馬斯克與特朗普「割席」，隨即成為外界關注焦點。圖為2025年2月20日，美國保守黨政治行動會議(CPAC)在馬里蘭州舉行期間，馬斯克（Elon Musk）手持一把電鋸上台。（Reuters）

特朗普同日接受Politico訪問，談及與馬斯克「公開分手」時，稱「沒關係」，並指情況非常順利，而且是前所未有的好。他話題一轉，重申自己的支持度高企。

著名對沖基金經理、特朗普支持者的阿克曼（Bill Ackman）亦嘗試當和事老，他在社交平台X發文，指自己支持特朗普和馬斯克，兩人應該為了美國國家利益而講和。馬斯克其後回應，對方的說法沒錯。

報道引述接近白宮的消息人士稱，特朗普的幕僚遊說對方專注於大而美法案在參議院闖關，而不是與馬斯克罵戰。特朗普之後在自家社交平台Truth Social的發文似乎有所克制，表示不介意被馬斯克反面，但對方應該早在數月前這樣做，重申有關法案將為國家帶來好處。