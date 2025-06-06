Elon Musk罵戰放震撼彈：特朗普在淫媒愛潑斯坦名單榜上有名

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）互相在網上隔空罵戰，後者更揚言投下震撼彈，稱對方在已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的「尋歡」名單上。



馬斯克6月5日在旗下的社交平台X發文，稱「是時間投下巨大炸彈」，指特朗普在愛潑斯坦事件名單中，並表示這是華府沒有公開名單的真正理由，又以特朗普的縮寫「DJT」稱呼對方，希望「會有美好的一天」。

他呼籲大家記住這段帖文，稱真相將會出現。

天空新聞（Sky News）及雅虎新聞（yahoo News）等傳媒提到，華府過去公開的愛潑斯坦文件中，曾多次出現特朗普的名字。其中一名指控者表示，她在2016年於一間特朗普賭場內與愛潑斯坦共度多個小時，惟她沒提及有否與特朗普見面，亦未有指控他任何不當行為。

愛潑斯坦（左三）與特朗普也有一定的私交。（Getty）

特朗普與愛潑斯坦關係友好本身是公開的秘密，報道引述非黨派機構PolitiFact的調查，顯示特朗普曾至少7次乘坐對方的私人飛機，而且在1990年代多次在派對中同場，但沒有特朗普到訪愛潑斯坦位於美屬處女群島、被檢察部門指用於性販運未成年女性的小聖詹姆斯島（Little Saint James）證據。

愛潑斯坦生前涉嫌性販運，而在公開的名單中，就包括英國安德魯王子（Prince Andrew）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）、著名魔術師大衛高帕飛（David Copperfield）、已故物理學家霍金（Stephen Hawking）、荷里活金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和奇雲史柏西（Kevin Spacey）等，另外亦有指控在17歲時被愛潑斯坦販運、稱遭安德魯王子性侵的朱弗雷（Virginia Giuffre）名字。在名單榜上有名，不等於他們與愛潑斯坦或其他人有不當行為。

對於馬斯克的言論，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示不幸，稱對方因為不滿特朗普的大而美法案沒有包括自己想要的政策，強調特朗普專注於推動有關立法，為國家再次偉大。