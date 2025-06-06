Elon Musk與特朗普徹底反面？　預言關稅將讓美國下半年陷入衰退

全球首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一夜之間從盟友演變成仇人。馬斯克更在其社交平台預言，特朗普的關稅政策（tariffs）將讓美國經濟在第三季度陷入衰退（recession）。



馬斯克預警特朗普的關稅政策將讓美國經濟在下半年陷入衰退：

2025年6月5日，全球首富馬斯克（Elon Musk）在其社交平台預警，美國總統特朗普（Donald Trump）的關稅政策將讓美國今年下半年陷入經濟衰退（recession）。（X@elonmusk）

美國媒體國會山報（The Hill）6月5日報道，馬斯克不是首次批評特朗普的關稅政策，而他的言論呼應了不少美國經濟學家和商界領袖對關稅的看法，向貿易夥伴開徵高額關稅極有可能導致美國經濟陷入衰退的局面。

據報道，儘管特朗普已經調低大部份4月初開徵的「對等關稅」（reciprocal tariffs）以及對中國的三位數超高額關稅，惟美國現時的整體關稅稅率依然處於近數十年來的高位。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

報道引述多方預測，目前美國的整體關稅稅率介乎在10%至15%之間；而特朗普的關稅預計將為政府帶來約2.5萬億美元（約19.62億港元）的財政收入。

報道提到最近幾個月，美國聯儲局（US Federal Reserve）多次對經濟前景表示憂慮，認為美國極有可能陷入滯脹（stagflation），代表經濟增長停滯，同時通脹高企，失業率也攀升的情況。

2025年3月22日，美國賓夕法尼亞州費城，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）參加NCAA男子摔跤錦標賽時歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

事實上，這不是馬斯克首次就特朗歐關稅發表意見，他在4月底曾表示不喜歡高額或不可預測的關稅，亦曾就關稅問題向特朗普提出建議。馬斯克當時表示，特朗普頒布的高額關稅對其業務有極大影響，因為他旗下汽車產品使用的鋰電池主要來自中國，而開闢新的供應鏈需時。