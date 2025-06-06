貿易戰｜加拿大工業部長：卡尼正與特朗普就關稅直接溝通

英國媒體報道，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）6月5日（周四）表示，總理卡尼（Mark Carney）正直接與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行溝通，嘗試說服美方解除對加方實施的關稅。



據路透社報道，趙美蘭向記者表示：「我們（加美雙方）正處於貿易戰之中。而在貿易戰發生之際，我們與美方同時進行外交談判，這很正常，因此，總理卡尼和特朗普總統正進行對話。」

2025年5月13日，加拿大安大略省渥太華，工業部長趙美蘭（Melanie Joly，右）在出席新聞發布會向媒體致意。（Reuters）

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）較早時引述美國駐加拿大特使報道，兩國領導人正秘密舉行直接會談，嘗試制定貿易和安全協議的框架。

據報道，特朗普本周將鋼鐵和鋁的進口關稅從25%加至50%。此舉可能會嚴重損害加拿大的利益，因為加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁出口國。

卡尼4日表示，兩國正就關稅問題進行密集的談判，而加拿大已「準備好在談判失敗後採取報復措施」。

圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

美國駐加拿大大使Pete Hoekstra向《波士頓環球報》表示，雙方正「制定」一項協議的範圍；該協議可能涵蓋增加美國汽車零件的市場份額，改善美國獲取加拿大關鍵礦產的渠道，並確保加拿大在北極地區事務發揮更大作用。

Pete Hoekstra還指，美加談判還涉及增加國防開支、能源、邊境安全、鋼鐵和鋁，以及阻止芬太尼流入美國等議題。