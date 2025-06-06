日本福島核災｜東電前高層遭索償案　高等法院二審判毋須賠償

2011年3月11日東日本大地震，引發巨大海嘯而導致福島第一核電廠發生事故，由於東京電力公司要賠償巨額金錢，公司股東因而以疏忽導致公司蒙受巨額損失為由，集體起訴5名前高層人員，索償約23萬億日圓。法院一審原本判其中4人須承擔責任，並勒令須賠償約13.321萬億日圓，但東京高等法院於6月6日推翻判決。



日本共同網報道，訴訟的主要爭議點是巨大海嘯能否預見和核事故能否避免。日本政府部門2002年公布一份長期地震評估報告，東電其後據此估算核電廠可能遭遇最高15.7米的海嘯。

2025年6月6日，東京高等法院就東電前高層索償案進行二審裁決。（NHK截圖）

審判長認為，長期評估並不足以作為立即實施巨大海嘯對策工程的依據，前高層時對海嘯的危險性缺乏緊迫感是情有可原。

最終法庭認為高層無法預知當時出現預計以外的巨大海嘯，故撤回對4人的賠償要求，但補充指，未來應以更廣泛的角度看待預見海嘯的可能性，並朝著讓負責人承擔更大責任的方向展開討論。

2025年6月6日，東京高等法院就東電前高層索償案進行二審裁決，原告的東電股東在庭外示威。（NHK截圖）

一審原本判處已故前會長勝俁恒久、前社長清水正孝、前副社長武藤榮及武黑一郎需要承擔責任，當中勝俁恒久的部份由其家屬繼承。

股東一方對裁決表示不服，並已表態將繼續上訴至最高法院。