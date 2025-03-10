遊日注意｜NHK：北海道千島海溝恐爆9級大地震　或引27米巨大海嘯

311東日本大地震將於周二（3月11日）滿14週年，許多人對強震與海嘯發生時的駭人畫面記憶猶新。日本專家最新調查發現，位於日本北海道外海的千島海溝已累積巨大能量，恐引發黎克特制9級的巨大地震。根據2021年推測，該處發生強震恐引發逾20米海嘯，導致10萬人喪命。



日本放送協會（NHK）報道，研究團隊持續在觀測千島海溝的海底地殼變動。截至2024年的觀測結果顯示，海洋和陸地的板塊有非常緊密結合的部分，持續累積應力。專家指出，累積的應力足以引發黎克特制9級的巨大地震，呼籲民眾防範強震與海嘯。

日本政府專家小組近日警告北海道千島海溝恐爆發9級大地震。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

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北海道外海的千島海溝附近17世紀曾發生巨大地震，距今已超過400年。日本政府地震調查委員會，將千島海溝30年內發生黎克特制8.8級以上強震的機率，從7%調升至40%。

為了正確掌握兩塊板塊之間累積的應力，東北大學和北海道大學等機構組成的研究團隊，自2019年起在海底設置GPS觀測點，進行調查。結果顯示海洋板塊的觀測點，每年大約向陸地側移動8厘米。在海洋板塊開始隱沒區域放置的觀測點，同樣每年約向陸地板塊移動8厘米。兩板塊在隱沒處緊密結合（固著），顯示出應力正在累積。

報道指出，假設自17世紀的巨大地震以來，每年板塊之間都有大約8厘米的推移和緊密結合，目前可能已經累積與巨大地震時板塊滑動量相同程度的應力。研究團隊計劃在未來於北海道的十勝外海設置觀測點，以進行更詳細的調查。

根據2021年報道，若千島海溝處發生黎克特制9.3級巨大地震，超過20米高的海嘯將襲擊北海道東部。面向太平洋的襟裳町將出現27.9米高巨大海嘯，釧路市則為20.7米。北海道預計將有約8.5萬人罹難、本州青森和宮城縣則分別為7500人和4500人。估計將有8.4萬棟建築全毀。

東北大學災害科學國際研究所助教富田史章指出，隨着民眾對東日本大地震的記憶逐漸淡去，希望大家能意識到巨大地震發生的可能性，事先進行對策。

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