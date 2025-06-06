路透社稱特朗普Elon Musk無通話計劃　傳馬斯克或與白宮幕僚通話

美國總統特朗普（Donald Trump）與世界首富馬斯克（Elon Musk）爆發公開罵戰後，一度傳出兩人或會通話的消息，但路透社最新引述來自白宮的消息人士指，特朗普沒有與馬斯克周五通話的計劃，消息人士指，特朗普無興趣與馬斯克對話。



霍士新聞指，馬斯克或會與白宮幕僚通話，以讓局勢降溫。

路透社較早前報道，特朗普的幕僚正安排兩人通話，報道稱一名白宮官員兩人會在周五對話，但未有給予具體時間。惟後來路透社再報道指，消息人士指，特朗普無興趣與馬斯克對話。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和全球首富馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

在前一天，馬斯克與特朗普爆發罵戰，馬斯克大力批評特朗普正力推的減稅法案，認為會推高負債，又大翻特朗普及其黨內支持者的「舊賬」。特朗普之後就發文隔空與馬斯克打口水戰，表示自己主推的減稅法案影響電動車稅收抵免政策，這令馬斯克「發瘋」，他還稱要節約預算，「最簡單的方法就是終止馬斯克與政府間的補貼與合約」，還稱不介意馬斯克反對減稅法案。

受事件影響，馬斯克旗下電動車企業Tesla股價在5日大跌。

美媒6月6日引述知情人士指，多位中間人都展開斡旋，希望讓局勢降溫，但馬斯克在對罵期間，爆料指特朗普名字在已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案調查文件（Epstein files）上一事，令事情變得更複雜，甚至可能無法挽回。