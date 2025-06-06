Elon Musk與特朗普決裂有跡可尋？　美媒揭3大主要原因

全球首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一夜之間從盟友演變成仇人。有美國媒體報道，兩人決裂的導火線並非特朗普提出的「大而美」預算案，而是近月一連串事件的「疊加效應」，其中包括特朗普及其內閣官員對馬斯克領導的效率部失望，白宮撤回馬斯克引薦的好友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署（NASA）署長提名，以及特朗普撤走上屆政府推出鼓勵消費購買電動車的政策。



美國媒體Vox Media6月6日報道，馬斯克與特朗普關係惡化的轉捩點源自今年3月。在多名內閣官員抱怨之後，特朗普表示馬斯克應多與不同部門的部長官員合作，惟這對馬斯克而言，相比特朗普上任頭幾個星期，他位居各部門部長之上的「聯邦政府僱員」的超然定位，是明顯降級。

2025年4月24日，圖為特斯拉行政總裁，主導美國政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk，左）與美國財長貝森特（Scott Bessent，右）。

此外，馬斯克在內部權力鬥爭中也逐漸失勢。據報道，他與財長貝森特（Scott Bessent）之間的角力敗北。報道指馬斯克曾向白宮詢問，是否能夠延長他為期130日的「政府特別僱員」(Special Government Employee, SGE）身份，惟最終遭到拒絕。

報道指，特朗普團隊在過去數月對馬斯克及其主導的效率部越發失望。據《紐約時報》的報道，馬斯克曾誇下海口，能夠削減聯邦政府2萬億美元開支，惟最終根本無法做到。特朗普對馬斯克當初是否真的可以大刀闊斧地減少政府持質疑態度。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和全球首富馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

馬斯克亦曾答應向特朗普提供3億美元（約23.5億港元）的資助，惟在他離任白宮之際，依然有1億美元（約7.84億港元）的款項尚未到位。

另外，馬斯克離任白宮之後，特朗普旋即撤回對馬斯克引薦的好友艾薩克曼出任NASA署長的提名。特朗普曾表示之所以撤回提名，是因為剛剛獲悉艾薩克曼過往曾向民主黨捐款，惟捐款一事外界早已披露。