Elon Musk與特朗普為預算案決裂　民主黨人支持　名嘴po相食爆谷

馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一夜間從盟友變仇人。有美媒報道，早前曾猛烈抨擊馬斯克的民主黨人紛紛開始「轉軚」，改為對因反對特朗普預算案而反目成仇的馬斯克表示認可。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）完全同意馬斯克對預算案的批評。馬斯克與特朗普「隔空罵戰」當晚，名嘴Jon Stewart更在其IG發布「食爆谷」的照片，明顯是享受「坐山觀虎鬥」的「花生友」。



霍士新聞6月3日報道， 馬斯克在X撰文，抨擊上個月支持該特朗普預算案的共和黨眾議員，稱該法案將令政府赤字增加2.5萬億美元（約19.6億港元）。馬斯克當時更揚言：「那些投票支持法案的人真可恥：你們知道自己做錯了。你們知道的。」

參議院民主黨領袖舒默表示，完全同意馬斯克對預算案的批評，即稅收和削減開支法案將導致政府赤字激增，並指責特朗普和共和黨人就該法案的真實成本撒謊。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）2024年7月9日在國會山莊舉行每週參議院核心小組午餐會後舉行的新聞發布會，並回答記者提問。（Reuters）

來自紐約州的民主黨眾議員托雷斯（Ritchie Torres）4日表示：「我相信（個人）救贖，人是可以變得，他（馬斯克）對這項法案的看法是對的。」

據報道，這一切都讓外界感到意外，因為民主黨人不久前還指控馬斯克是「法西斯主義者」和「獨裁者」。如今他們對馬斯克的態度可謂「大轉彎」。

名嘴Jon Stewart在馬斯克與特朗普爆罵戰當晚上傳「食爆谷」的照片

除了民主黨人對馬斯克態度大變，美國一眾政論節目的名嘴也對馬斯克和特朗普「反目成仇」欣喜若狂，其中主持Daily Show的Jon Stewart可謂表表者。

馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump）一夜間從盟友變仇人。有美媒報道，曾猛烈抨擊馬斯克的民主黨人紛紛「轉軚」，改為對馬斯克表示認可。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）完全同意馬斯克對預算案的批評，名嘴Jon Stewart更發布「食爆谷」的照片，明顯是享受坐山觀虎鬥的「花生友」。（網絡圖片）

Daily Show為馬斯克與特朗普罵戰整理的回顧：