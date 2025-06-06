「愛潑斯坦案」是什麼？Elon Musk特朗普對罵變爆料　一文看案情

世界首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）反目兼公開對罵，據美媒6月6日引述知情人士指，多位中間人都展開斡旋，希望讓局勢降溫，但馬斯克爆料指特朗普的名字在已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案未公開的調查文件（Epstein files）上，令事情變得更複雜，甚至可能無法挽回。

愛潑斯坦一案牽涉多位名人，在過去的公開法庭文件中，曾提及特朗普的名字，內容未指控他有任何不當行為。



2025年5月30日，馬斯克公布離任「特別政府僱員」一職，在白宮與特朗普一同見記者（Getty）

在馬斯克與特朗普的隔空對罵中，馬斯克突發帖指，「是時候發放真的震撼彈：特朗普是在愛潑斯坦文件（Epstein files，即指愛潑斯坦案的調查文件）上，這是他們沒有把文件公開的真正原因。特朗普，祝你有美好一天！」

美媒引述知情人士指，與特朗普、馬斯克關係密切的人都對這個爆料感到震驚，幕僚或盟友本來正協助斡旋，互相打電話，試圖平息兩方的紛爭，但這個爆料時成為轉捩點，他們擔心事情會變得無法挽回（no going back）。

特朗普與馬斯克之前主要就政策問題爭論，但現在爭論轉向個人層面。

什麼是愛潑斯坦文件？

美國富豪愛潑斯坦2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易，檢察部門指其會把這些女子帶到他擁有的小聖詹姆斯島（Little Saint James）上，由於他生前與不少權貴私交甚篤，更被指是「淫媒」，為名流政要安排性服務。他被捕後，同年在監獄內離奇身亡，被判定為自殺。

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。（Getty）

有關此案的一系列調查文件稱為愛潑斯坦文件（Epstein files），據外媒指，雖然不少法庭文件已經公開，但一些文件如愛潑斯坦私人飛機的飛行紀錄仍然保密，於是引發有人質疑聯邦調查局（FBI）扣留這些文件是為掩蓋愛潑斯坦友人的罪行。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）5月表示，FBI正審視數以萬份與愛潑斯坦案相關的文件。她表示在完成有必要、為保護受害者和調查而作出的刪減後，便會公開文件。

遭捲入案件的名人

在公開的法庭文件中，遭「點名」而捲入此案的名人並不少，紐約地區法院2023年12月下令公開的保密文件中，便多次提及美國前總統克林頓（Bill Clinton）、英國安德魯親王（Prince Andrew，前稱安德魯王子），案中女子指控愛潑斯坦與女友涉嫌誘騙未成年女性賣淫，強迫她與安德魯親王等名人發生性關係，該女子未有指控克林頓，但指看到他在愛潑斯坦的私家島上與兩名年輕女子相會。

2023年5月6日，英國國王查爾斯（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）的加冕儀式結束後，安德魯王子（Prince Andrew）離開倫敦西敏寺。（Reuters）

其他在文件遭點名、顯示他們曾與愛潑斯坦有聯絡的名人，也包括已故流行歌手米高積遜（Michael Jackson）、著名魔術師大衛高帕飛（David Copperfield）等。

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）也被指昔日與愛潑斯坦有往來，他曾稱對此感後悔，《華爾街日報》過去更報道，愛潑斯坦疑發現蓋茨與一位俄羅斯橋牌玩家有婚外情，並且利用這件事來威脅蓋茨，以便維持兩人往來的關係。

文件提及特朗普

公開的文件也有提過特朗普的名字，包括案中女子稱愛潑斯坦會與特朗普聯繫、到訪特朗普旗下賭場，飛行紀錄顯示特朗普1993年至1997年期間曾7次登上愛潑斯坦的私人飛機等，文件中沒有指控特朗普有任何不當行為。