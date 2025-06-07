美國最高法院作出裁決　政府效率部可獲取社會保障敏感數據

美國聯邦最高法院6月6日裁定，政府效率部 （DOGE）可以獲取社會保障署涉及個人信息等敏感數據。社會保障署負責管理社會保障，為超過7000萬美國人提供退休、殘障人士等社會福利。該機構掌握絕大多數美國民眾的個人訊息，包括學校記錄、收入狀況及醫療訊息等。



在周五的裁決中，6名保守派大法官認為政府效率部可獲取相關敏感數據，3名自由派大法官表示反對。

訴訟原告包括美國教師聯合會、美國退休人員協會等，原告們認為，政府效率部的做法侵犯隱私權。特朗普政府則認為，政府效率部獲取相關信息才能完成調查聯邦機構存在欺詐、浪費等問題的使命。

政府效率部自成立以來因獲取多個聯邦政府部門信息和進行大規模裁員，遭多方批評，並面臨多項訴訟。馬斯克在5月30日卸任。（Reuters）

此前，馬里蘭州聯邦地區法院法官博德曼（Deborah Boardman）裁定，除特殊情況外，政府效率部不得獲取社會保障署涉及個人訊息等敏感數據。其後，特朗普政府上訴至位於維珍尼亞州的聯邦第四巡迴上訴法院，該法院支持下級法院的裁決。對於該結果，特朗普政府再向聯邦最高法院提出訴訟。

特朗普1月20日在宣誓就職當天簽署行政令，建立由富商馬斯克牽頭，名為政府效率部的顧問委員會。政府效率部自成立以來因獲取多個聯邦政府部門信息和進行大規模裁員，遭多方批評，並面臨多項訴訟。馬斯克在5月30日卸任。