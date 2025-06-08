馬克龍將訪格陵蘭　商議北大西洋和北極安全

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於6月15日訪問格陵蘭島，並會見格陵蘭總理和丹麥首相，加強法國與格陵蘭的合作。



法國總統府愛麗舍宮周六（6月7日）發聲明說，應格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）和丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）邀請，馬克龍將前往格陵蘭島同兩位領導人舉行聯合會晤，討論北大西洋和北極安全、氣候變化、能源轉型以及同關鍵礦產供應安全相關的問題。聲明說，此訪旨在加強法國同格陵蘭島合作，並「有助於鞏固歐洲主權」。

新華社引述丹麥首相府當天發布的消息說，弗雷澤里克森對馬克龍此訪表示歡迎。她說，在丹麥麵臨「艱難的外交形勢」下，馬克龍此訪是「歐洲團結的又一次具體體現」。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。彭博社指出，格陵蘭島地理位置優越，橫跨北大西洋和北極，擁有豐富的關鍵礦產和化石燃料儲量。

美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麥及格陵蘭島居民譴責和反對。

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）和夫人烏莎（Usha Vance）參觀位於格陵蘭的美軍基地期間，時任基地指揮官邁耶斯（Susannah Meyers，左）與2人談話（Reuters）

特朗普是以美國安全為由意圖奪取格陵蘭，並批評丹麥在該島的國防投資不足。這個北歐國家最近承諾增加軍事投入。數十年前訂立的一項條約允許美國在格陵蘭島建立更多軍事基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

