德國憂慮遭俄羅斯攻擊　擬迅速擴大防空洞網絡

俄烏戰爭未見盡頭，德國政府憂慮將來或遭俄羅斯攻擊，因此柏林方面正擬定計劃，迅速擴大當地的防空洞網絡。



《衛報》6月7日報道，聯邦民防及災害援助總署（BBK）負責人Ralph Tiesler接受《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）訪問時表示，德國國內長年以來都認為，戰爭不是需要準備應對的情況，惟情況已經改變，大家現在都擔心歐洲爆發大型侵略戰爭。

Tiesler呼籲德國上下需要準備地採取行動，將隧道、地鐵站、地下停車場、公共建築物的地窖等改裝為可以迅速容納100萬人的避難所，而BBK會在今個夏季較後時間提出一份全面計劃。

圖為德國柏林地鐵的Schönleinstraße車站，建於1928年。（Getty Images）

他指出德國正與時間競賽，稱當地不可以只倚賴興建新的地堡，形容這些設施需時計劃，而且建築費用高昂，因此有必要考慮使用現有的設施。

德國在冷戰後剩下大約2000個地堡，但目前只有580個可以運作，當中大部分都需要耗資更新。當局指這些地堡可以容納大約48萬人，佔全國人口大約0.5%；而芬蘭則有5萬個保護設施，收容量達480萬人，相等於85%的芬蘭人口。

圖為德國柏林地鐵亞歷山大廣場（Alexanderplatz）站，其中U8線的月台在冷戰期間暫停使用。（Getty Images）

Tiesler亦認為有需要提升路牌及應用程式等資訊系統，令公眾清楚掌握避難位置。他同時表示警報系統同樣要升級，而現有的警報應用程式則要獲更好保護，避免受黑客影響。

德國政府認同有關計劃屬必要，但暫時尚未正式批出款項。而國會3月放寬「債務煞車(debt brake)」後，容許在軍事、重要基建及民防等方面大量注資後，預計BBK的計劃可獲得撥款。