哥倫比亞總統候選人烏里韋遭槍擊危殆　警方拘捕一名槍手｜有片

哥倫比亞總統候選人烏里韋（Miguel Uribe Turbay）6月7日在首都波哥大參加競選活動時遭槍擊受傷，情況危殆。 當地醫護人員表示，烏里韋身中三槍，兩槍在頭部，一槍在膝蓋。



現年39歲的右翼反對派參議員兼總統候選人烏里韋周六在民眾面前發表講話期間，有槍手向他開槍。烏里韋之後倒在一部白色汽車的引擎蓋上，渾身是血，多名男子試圖扶起他。

從現場影片可見，槍聲一響，民眾立即嚇得四散，烏里韋則滿身鮮血，被隨行人員扶着。

波哥大市長加蘭（Carlos Galán）說，烏里韋正接受緊急救治，而槍手已經落網。 國防部長桑切斯（Pedro Sanchez）則表明，當局懸賞約70萬美元收集有關襲擊幕後黑手的線索；軍方和警方高層亦正召開會議，制定應對局勢的策略。

總統佩特羅（Gustavo Petro）政府堅決譴責這宗襲擊，總統府在聲明中說：「這一暴力行為不僅針對烏里韋本人，更是對哥倫比亞民主、思想自由和合法政治活動的攻擊。」

烏里韋是前總統圖爾瓦伊（Julio César Turbay）的孫子，他在參議員任內一直大力推動法律與秩序、經濟穩定和親商政策。（Reuters）

烏里韋是前總統圖爾瓦伊（Julio César Turbay）的孫子，他在參議員任內一直大力推動法律與秩序、經濟穩定和親商政策，並在2022年參議員選舉中獲得最高票數。他還長期抨擊佩特羅的左翼改革，並在上周四的一場銀行業會議上說，「哥倫比亞正在倒退回毫無安全和制度可言的暴力時代」。

烏里韋的母親、記者杜爾拜（Diana Turbay）1991年遭麥德林販毒集團（Medellin）綁架，在營救過程中不幸喪命。

美國譴責今次槍擊事件，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在聲明中表示，美國「以最強烈的措辭譴責針對哥倫比亞參議員烏里韋的暗殺未遂事件」。