德國擬三年內採購必要軍事裝備　應對潛在俄羅斯攻擊

德國軍事採購局局長萊尼格-埃姆登（Annette Lehnigk-Emden）說，德國武裝部隊有三年時間採購裝備，以應對俄羅斯可能對北約領土發動的襲擊。



自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，國防開支已成為北約國家政治議程中的重要課題。 美國最近又敦促北約成員國增加國防支出。

萊尼格-埃姆登星期六（6月7日）告訴《每日鏡報》，德國必須在2028年之前採購所有必要的裝備，為保衛國家做好充分準備。

她說，總理默茨（Friedrich Merz）的政府正在撥款數千億歐元用於國防，以實現防務升級。

德國聯邦國防軍總監察長布羅伊爾（Carsten Breuer）近日警告說，俄羅斯正在加強彈藥和坦克儲備，最早可能在2029年就有能力對北約波羅的海成員國發動大規模攻擊。

德國聯邦國防軍總監察長布羅伊爾（Carsten Breuer）警告，俄羅斯正在加強彈藥和坦克儲備，最早可能在2029年就有能力對北約波羅的海成員國發動大規模攻擊。 （Reuters）

默茨領導的聯合政府將重新武裝作為優先事項，旨在使德國軍隊成為歐洲最強大的常規軍隊。 這一進程從上屆朔爾茨政府就已開始。

美國特朗普政府要求北約國家將國防開支從國內生產總值（GDP）的2%提升到5%。 德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）說，為了滿足這一目標，德國軍隊未來幾年須要擴編5萬到6萬人。

另一方面，德國也在加緊建設避難設施，以便在發生衝突時為民眾提供庇護。 聯邦民防局局長蒂斯勒（Ralph Tiesler）告訴《南德意志報》，當局回儘快建造100萬個避難所，並在今年夏天公佈相關計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

