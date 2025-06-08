以軍宰牲節持續襲加沙釀單日百死　聯合國料九月近50萬人極度缺糧

加沙多個地區在伊斯蘭教宰牲節遭以軍攻擊，當地衞生部門稱，單日內已有近100人死亡，其中包括兒童。其中，加沙城一棟居民大樓遭轟炸，加沙民防部門稱這次攻擊是「全面大屠殺」。以軍則表示，這輪攻勢是回應巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的「野蠻襲擊」，並且要瓦解其力量。



周六正值伊斯蘭教重要節日古爾邦節，亦即宰牲節，但加沙民眾卻仍面對無情戰火。有巴勒斯坦居民表示：「我們醒來時，只聽到襲擊、破壞、叫喊聲和石塊砸向我們。我們醒來後本應為孩子們歡呼雀躍，讓他們盛裝打扮，享受開齋節，如今卻要從廢墟下抬出婦女和兒童的屍體。」

以軍指，一個武裝組織聖戰者旅的領袖在這輪攻勢中被擊殺，並且在加沙南部發現一具屍體，相信死者是哈馬斯已故領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）的弟弟穆罕默德（Mohammed Sinwar）。

聯合國預計到9月，近50萬人會極度缺糧，導致營養不良及饑餓。（Reuters）

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以軍已尋回一名自2023年10月7日哈馬斯襲擊後被扣押於加沙的泰國人質遺體。泰國外交部正尋求將遺體移送回國。路透社報道，被尋回的是泰國農業工人Nattapong Pinta，他由一個名為「穆加希丁旅」（Mujahedeen Brigades）的巴勒斯坦武裝組織扣押。

以色列早前允許聯合國機構恢復在加沙派發人道物資，惟聯合國稱受到以軍諸多限制，加上運送通道並不安全，分發物資實在有限。聯合國預計到9月，近50萬人會極度缺糧，導致營養不良及饑餓。