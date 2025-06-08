普京還沒真正報復烏克蘭？西方官員警告將有「規模宏大」襲擊

烏克蘭6月1日發動「蛛網」行動無人機突襲多個俄羅斯軍事設施後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）誓言報復。儘管俄軍於6日對烏克蘭大部份地區發動空襲，造成至少6人死亡，80人受傷。據路透社引述美國官員指，普京的威脅還沒真正付諸行動，且指其很可能是一次重大的、多管齊下的攻擊。



俄羅斯周五（6日）向烏克蘭首都基輔發射了密集的飛彈和無人機群。俄羅斯國防部表示，這次針對軍事相關目標的攻擊是對烏方針對俄方的「恐怖主義行為」的回應。但美國官員認為，俄羅斯尚未做出全面回應。

2025年6月4日，俄羅斯莫斯科，圖為普京通過視像與內部官員舉行會議。（Sputnik Via Reuters）

一位美國官員稱，俄羅斯全面報復的具體時間尚不清楚，預計將在幾天內做出回應。還表示莫斯科的襲擊將是「不對稱的」，這意味着其襲擊方式和目標不會像「蛛網」行動那樣。

另一美國官員表示，報復行動可能包括使用不同類型的空中力量，包括導彈和無人機。

一位西方外交消息人士稱，儘管俄羅斯的報復可能已經開始，但也可能會加強打擊烏克蘭政府大樓等象徵性目標，以向基輔發出明確訊息。

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一名西方高級外交官預計莫斯科將再次發動毀滅性的攻擊： 「這將是一場規模宏大、兇猛且無情的攻擊，但烏克蘭人是勇敢的民族。」

卡內基國際和平基金會俄羅斯問題專家科夫曼（Michael Kofman）表示：「最有可能的是，他們會試圖報復烏克蘭安全局（SBU）總部或其他地區情報管理部門大樓。」他還補充說，俄羅斯也可能瞄準烏克蘭國防製造中心。但由於俄羅斯已經向烏克蘭投入了大量軍事力量，因此其報復選項可能有限。