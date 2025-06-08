全球粉絲超1.62億　TikTok網紅Khaby Lame在美逾期居留被捕

意大利網紅Khaby Lame憑藉製作短影片，無言嘲諷那些看似複雜且無用的「生活妙招」影片走紅，在社交平台TikTok擁有超過1.62億粉絲，攀上該平台世界第一網紅寶座。美國保守派網紅Bo Loudon周六（6月7日）表示美國移民及海關執法局（ICE）逮捕了Khaby Lame。該部門隨後在聲明中證實，這名外籍網紅周五因逾期居留、違反移民法而被捕。



▼Khaby Lame「無言嘲諷」系列影片

Bo Loudon周六在社交平台X（舊稱Twitter）上傳ICE網站截圖，表示自己舉報了「極左翼」網紅Khaby Lame在美國非法居留、持有無效簽證和逃稅罪行，稱他已被ICE拘捕。

ICE網站信息顯示，Khaby Lame真名為Serigne Khabane Lame，出生地為塞內加爾，被關押在亨德森拘留中心（Henderson Detention Center）。

據ICE聲明，當局於6月6日在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）以違反移民法為由逮捕Seringe Khabane Lame。

聲明還指，Khabane Lame於4月30日入境美國，簽證過期仍逾期逗留。他被捕後，已於同日獲釋並「自願離境」。