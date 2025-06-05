歐聯｜TikTok網紅躲廁所27小時　混進PSG對國米決賽觀眾席兼拍片

2025年歐洲冠軍聯賽決賽上週末在德國慕尼黑安聯球場（Allianz Arena）舉行，巴黎聖日耳門（PSG）以5比0大勝國際米蘭（Inter Milan）。



不過場上球星精彩拼搏的同時，場外也上演一場驚險「潛入秀」，比利時網紅Neal Remmerie與Senne Haverbeke竟透過藏身廁所27小時的方式，成功免費進場觀賽，驚人行動曝光後震驚網友。

比利時二人網紅組合Neal Remmerie與Senne Haverbeke（IG@neal_senne）

比利時二人網紅組合Neal Remmerie與Senne Haverbeke（IG@neal_senne）

點圖放大看看二人潛入歐聯決賽觀眾席全過程：

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據比利時媒體《VRT》與英國《BBC》報道，這對網紅檔擁有近4萬名粉絲，他們在決賽前一天穿上螢光背心，偽裝成工作人員潛入球場，事先拍下空蕩看台後，隨即躲入廁所內。

Neal Remmerie和Senne Haverbeke為了避人耳目，甚至在門口貼上自製的「故障中」標誌。直到隔天比賽日，兩人聽見廁所有球迷與工作人員進出聲響，才把握時機現身，混入人潮前往觀眾席，他們觀察到某位安檢人員比較不嚴謹，便假裝講電話且手拿食物，謊稱「已經檢查過了」就這樣通過票檢，他們後來甚至坐進PSG球迷專區。

Neal Remmerie笑稱：

PSG贏了5比0，我們剛好坐在贏家陣營，這是我們看過最精彩的一場比賽！

整段過程也被他們拍成短片，並上傳至TikTok，影片迅速突破50萬次觀看，網友熱議不斷。

針對此次潛入事件，英國BBC已聯繫安聯球場及歐洲足總（UEFA）尋求回應。

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